Stock Market Closing : भारतीय शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद; सेन्सेक्स 319 अंकांनी वाढला; कोणते शेअर्स वाढले?

Indian Stock Market Today : सलग तीन दिवसांच्या तोट्यानंतर भारतीय शेअर बाजारात आज (सोमवारी) तेजी दिसली. जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेतांमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला. सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांक आशियाई बाजारातील वाढीच्या पार्श्वभूमीवर हिरव्या रंगात व्यवहार करत बंद झाले.सेन्सेक्स 319 अंकांनी वाढून 83,535.34 वर बंद झाला, तर निफ्टी 82 अंकांच्या वाढीसह 25,574.35 वर बंद झाला..आजच्या बाजारात गुंतवणूकदारांचा मूड सकारात्मकआज बहुतेक सर्व सेक्टोरल निर्देशांक हिरव्या रंगात व्यवहार करत होते. आयटी क्षेत्राने सर्वाधिक वाढ दाखवली, कारण या क्षेत्रात पुन्हा एकदा खरेदीची लाट दिसली. याशिवाय ऊर्जा, मेटल, फार्मा आणि बँकिंग शेअर्समध्येही चांगली वाढ झाली. मात्र, मीडिया, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि रिअल इस्टेट शेअर्समध्ये गुंतवणूकदारांनी थोडं नफा वसूल केल्याने घट झाली. .बाजारातील टॉप गेनर्स आणि लूझर्स IT इंडेक्स सुमारे 2% ने वधारला असून Infosys, Bajaj Finance Limited, HCL Technologies, Grasim, Coal India आणि Wipro या शेअर्समध्ये वाढ झाली. दरम्यान, Trent (सर्वाधिक 7% घट), Apollo Hospitals, Max Healthcare, Eternal आणि Tata Consumer या शेअर्समध्ये घसरण झाली..2026 मध्ये निफ्टी निर्देशांक 29,000 पर्यंत – Goldman Sachs चा अंदाजग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Goldman Sachs ने अंदाज व्यक्त केला आहे की, 2026 च्या अखेरीस निफ्टी निर्देशांक 29,000 पातळीपर्यंत पोहोचू शकतो, म्हणजेच सध्याच्या पातळीपासून सुमारे 14% वाढीची शक्यता आहे.भारतीय रिझर्व्ह बँकेची अनुकूल आर्थिक धोरण, स्थिर नफा, आणि महागाई व इतर आर्थिक अडथळ्यांमध्ये घट या सर्व कारणांमुळे भारतीय बाजारातील परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास वाढत आहे, ज्यामुळे भारतीय शेअर बाजार पुढील दोन वर्षांत सकारात्मक कामगिरी करू शकतो..जागतिक बाजाराचे सकारात्मक संकेतS&P 500 futures मध्ये 0.8%,Hong Kong's Hang Seng 1.6%, Euro Stoxx 50 futures 1.4%, Shanghai Composite 0.5% आणि Nasdaq 100 futures मध्ये 1.3% वाढ झाली.एकूणच, जागतिक बाजारात सकारात्मक वातावरण असून आशियाई आणि युरोपीय निर्देशांकांमध्ये तेजी दिसत आहे..