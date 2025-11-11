Stock Market Closing : शेअर बाजार तेजीत बंद; सेन्सेक्स 336 अंकांनी वधारला; कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty : भारतीय शेअर बाजार सकाळच्या सत्रातील घसरणीची भरपाई करत पुन्हा हिरव्या रंगात व्यवहार करत बंद झाला. सेन्सेक्स 336 अंकांनी वाढून 83,871.32 वर बंद झाला, तर निफ्टी 57 अंकांच्या वाढीसह 25,694.95 वर बंद झाला..आजच्या तेजीचे कारण काय? दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल आणि इतर आर्थिक घडामोडींमुळे गुंतवणूकदारांनी बाजारात सकारात्मक प्रतिसाद दिला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका-भारत व्यापार कराराबाबत सकारात्मक विधान केल्याने आज बाजारात गुंतवंदारांनी रस दाखविला..Stock Market Opening : शेअर बाजार लाल रंगात उघडला; PhysicsWallah IPO आजपासून बाजारात; जाणून घ्या शेअर बाजारातील Updates .कोणत्या शेअर्समध्ये तेजीसेन्सेक्सवरील BEL, M&M, Eternal, Bharti Airtel, HCL Tech, आणि Trent हे वाढलेले शेअर्स होते.तर निफ्टीवरील टॉप गेनर्समध्ये Interglobe Aviation, Bharat Electronics, Bajaj Auto, M&M आणि HCL Technologies यांचा समावेश होता..कोणते शेअर्स तोट्यात सेन्सेक्सवरील Bajaj Finance शेअर मध्ये तब्बल 7% घसरण झाली. सोबतच Tata Motors PV, Tata Steel, Kotak Bank, Asian Paints, SBI, NTPC,आणि Tech M या शेअर्स मध्येही घसरण झाली.दुसरीकडे, निफ्टीवर Bajaj Finance, Bajaj Finserv, ONGC, TMPV आणि Power Grid हे शेअर्स तोट्यात राहिले..Loan On Silver : फक्त सोनचं नाही तर आता चांदीवरही मिळणार लोन! RBI चा मोठा निर्णय! जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया.शेअर बाजारातील व्यवहारशेअर बाजारातील निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 0.23 टक्क्यांनी वाढला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 निर्देशांक 0.31 टक्क्यांनी घसरला. सेक्टोरल बाबतीत सार्वजनिक बँक आणि हेल्थकेअर निर्देशांक प्रत्येकी 0.3% नी घसरले. तर वाढ झालेल्या निर्देशांकांमध्ये टेलीकॉम (1.5%), आयटी (1%), ऑइल अँड गॅस (0.7%), ऑटो (1%) आणि मेटल (0.6%) यांचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.