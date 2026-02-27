Stock Market: शेअर बाजार कोसळला! 5 लाख कोटींचे नुकसान; मात्र हा शेअर 13% वाढला

Share Market Closing Today: आज फेब्रुवारीच्या शेवटी भारतीय शेअर बाजार घसरून फेब्रुवारीच्या महिन्याच्या नीचांकी पातळीवर बंद झाला. दिवसभरातील व्यवहारानन्यत्र सेन्सेक्स जवळपास 1,000 अंकांनी घसरला. बाजारातील विक्रीमुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत 5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घट झाली, ज्यामुळे बीएसई-सूचीबद्ध सर्व कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल सुमारे 463 लाख कोटी रुपयांवर आले..जागतिक आणि देशांतर्गत अनेक घटकांमुळे रिअल्टी, फायनान्शियल, ऑटो आणि FMGC शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाल्याने भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकांनी आज सलग दुसऱ्या सत्रात तोटा नोंदविला आहे.सेक्टरनिहाय पाहता, निफ्टी रिअॅलिटी 2.3% आणि निफ्टी फायनान्शियल सर्व्हिसेस निर्देशांक 2.1% घसरला. .Gold Rate Today: सोनं-चांदीच्या भावात मोठा बदल! महाराष्ट्रात 1 तोळ्याचा भाव किती? पाहा आजचा ताजा भाव .महिन्यात नीचांक पातळीवर दिवसभरातील व्यवहारानंतर सेन्सेक्स 961 अंकांनी घसरून 81,287 वर, तर निफ्टी सुमारे 318 अंकांनी घसरून 25,169 अंकांवर बंद झाला. विशेष गोष्ट म्हणजे, 2 फेब्रुवारी रोजी सेन्सेक्स 82,000 अंकांवर बंद झाला होता तर निफ्टी 25,200 अंकावर बंद झाला होता. त्यानंतर आज या महिन्यात पहिल्यांदाच शेअर बाजार इतका खाली आला..बाजारातील घसरणीमागील 4 प्रमुख घटकपरदेशी गुंतवणूकदारांची मोठ्या प्रमाणात विक्रीजागतिक बाजारपेठेतील दबाव अमेरिका आणि इराणमध्ये संघर्ष रुपयाची झालेली घसरण.Provident Fund: PF धारकांसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! 31 लाख खातेधारकांना काही न करता मिळणार 11,000 कोटी; जाणून घ्या कधी? .टॉप लूजर्स आणि गेनर्स आजच्या बाजारात L&T Finance Ltd, ICICI Bank, Sun Pharmaceutical Industries, HDFC Bank, Mahindra & Mahindra shares, Ujjivan Small Finance Bank, Capri Global Capital Ltd, Symphony Ltd. आणि Ashoka Buildcon Ltd. हे टॉप लूसर्स ठरले. दरम्यान बाजारात मोठी घसरण झाली असली तरी Redington Ltd (12.97%), Sun TV Network (5.83%), L&T Technology Services, Finolex Cables आणि Affle 31 Ltd या शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.