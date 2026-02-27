Share Market

Stock Market: शेअर बाजार कोसळला! 5 लाख कोटींचे नुकसान; मात्र हा शेअर 13% वाढला

Sensex and Nifty Today: फेब्रुवारीच्या शेवटच्या शेअर व्यवहार दिवशी विस्तृत बाजारात निफ्टी मिडकॅप आणि निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक अनुक्रमे 1.14 टक्के आणि 1.10 टक्के घसरले.
Stock Market Crash: ₹5 Lakh Crore Wiped Out, But This Stock Surged 13%

Stock Market Crash: ₹5 Lakh Crore Wiped Out, But This Stock Surged 13%

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Share Market Closing Today: आज फेब्रुवारीच्या शेवटी भारतीय शेअर बाजार घसरून फेब्रुवारीच्या महिन्याच्या नीचांकी पातळीवर बंद झाला. दिवसभरातील व्यवहारानन्यत्र सेन्सेक्स जवळपास 1,000 अंकांनी घसरला. बाजारातील विक्रीमुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत 5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घट झाली, ज्यामुळे बीएसई-सूचीबद्ध सर्व कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल सुमारे 463 लाख कोटी रुपयांवर आले.

Loading content, please wait...
Stock Market
Stock Market Analysis
Indian Stock Market Today
Indian Stock Market Today
Stock Market Closing

Related Stories

No stories found.