Stock Market Crash: गुंतवणूकदारांचे 5 लाख कोटी स्वाहा! मोदींच्या आवाहनामुळे वाढली भीती? जाणून घ्या घसरणीमागची 4 मोठी कारणं

Share Market Loss: आज आठवड्याच्या सुरुवातीलाच भारतीय शेअर बाजारात मोठी विक्री झाली. सेन्सेक्स आणि निफ्टी एकदम कोसळले, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान झाले. BSE सेन्सेक्स 1,100 अंकांनी घसरून 76,170 अंकांवर आला. तर निफ्टीमध्येही 1 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. BSE मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकही प्रत्येकी 1 टक्क्याने घसरले. आजच्या सकळच्याच या तीव्र घसरणीमुळे सेन्सेक्स मध्ये लिस्ट असणाऱ्या कंपन्यांचे बाजार भांडवल तब्बल 5 लाख कोटी रुपयांनी कमी होऊन एकूण 468 लाख कोटी रुपयांवर आले आहे. या घासरणीचे 4 प्रमुख करणे आहेत. .शेअर बाजारातील घसरणीमागीलप्रमुख कारणे1. इराण-अमेरिका संघर्षफेब्रुवारीपासून इराण-अमेरिका युद्धामुळे जगभरात अनिश्चिततेचे वातावरण तयार झाले होते.मात्र मागच्या काही दिवसांपासून दोन्ही देशांत शांतता चर्चा सुरू झाल्यानंतर, परिस्थिती लवकरच सुधारेल असा विश्वास होता. पण आता यासाठी वेळ लागेल असे दिसते. कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा शांततेचा प्रस्ताव फेटाळला असून आता गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..2. पंतप्रधान मोदींचे आवाहनकाल तेलंगणा येथून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनामुळेही बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रविवारी मोदी यांनी नागरिकांना पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि सोन्याची खरेदी शक्य तितकी मर्यादित ठेवण्याचा सल्ला दिला. पुढील एक वर्ष खर्चात संयम राखण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या संदेशांमुळे ग्राहकांचा खर्च कमी होऊ शकतो, ज्याचा परिणाम कंपन्यांच्या विक्री आणि नफ्यावर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांमध्येही सावध भूमिका पाहायला मिळत आहे..3. कच्च्या तेलाच्या दरात वाढअमेरिका-इराण युद्धामुळे जगभरात ब्रेंट क्रूडच्या दरात आज 4 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली, ज्यामुळे दर पुन्हा 105 डॉलरवर पोहोचला आहे. अमेरिका-इराण चर्चा अयशस्वी झाल्यास कच्च्या तेलाच्या दर सध्या जसे वाढत आहेत तसेच पुसहे वधू शकतात त्यामुळे महागाईची भीती गुंतवणूकदारांमध्ये झालाई आहे,.4. रुपयाची घसरणआठवड्याच्या पहिल्या दिवशी रुपया 40 पैशांनी घसरला. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर 94.88 वर आला आहे. रुपयाच्या या घसरणीचा शेअर बाजारावरही नकारात्मक परिणाम झाला आहे.