Stock Market Today : शेअर बाजारात मोठी घसरण; मोठे शेअर्स कोसळले, पण या IPOची जोरदार चर्चा

Indian Stock Market Today : मंगळवारी भारतीय शेअर बाजाराने घसरणीसह व्यवहाराला सुरुवात केली. कालच्या सत्रात दोन महिन्यांतील सर्वाधिक घसरण नोंदवल्यानंतर, आजही अमेरिकेसोबतच्या व्यापार काराराबाबत अनिश्चितता आणि फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर निर्णयापूर्वीचा सावध दृष्टीकोन यांचा बाजारावर दबाव दिसून आला..सकाळी 9.50 वाजता सेन्सेक्स 650 अंकांनी खाली येत 84,425 वर व्यवहार करत होता. तर निफ्टी निर्देशांकही 200 अंकांनी घसरून 25,760 वर व्यवहार करत होता. .शेअर बाजार का घसरतोय ? इक्विटी बेंचमार्क निर्देशांक काल सोमवारी इंट्राडेमध्ये 1 टक्क्यांपर्यंत घसरले. स्मॉलकॅप आणि मिडकॅप शेअर्समध्ये गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात प्रॉफिट बुकिंग केल्यामुळे ही घसरण झाली, तसेच इंडेक्समधील मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही विक्री दिसून आली. आजही हीच परिस्थिति शेअर बाजारातआहे. परकीय गुंतवणूकदारांचा निधी बाहेर घेऊन जाण्याचा सुरू असलेला कल आणि बुधवारी होणाऱ्या यूएस फेडच्या बैठकीपूर्वीची सावध भूमिका यामुळेही गुंतवणूकदारांचा मूड कमजोर झाला..Fixed Deposit Rules : सावधान! पहिल्यांदाच FD करताय? या टॅक्स नियमांकडे नक्की लक्ष द्या; अन्यथा होईल मोठा तोटा.सेन्सेक्स लाल रंगात आजच्या सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्समधील मुख्य शेअर्स मधील केवळ BHARTIARTL आणि HINDUNILVR केवळ हे दोनच शेअर्स फायद्यात होते बाकी सर्व शेअर्स लाल रंगात व्यवहार करत होते. याचा अर्थ त्या शेअर्स मध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री सुरू होती. ASIANPAINTचा शेअर तर तब्बल 3.70% ने घसरला आहे. दरम्यान निफ्टी निर्देशांकांत देखील 2762 शेअर्सपैकी तब्बल 2302 शेअर्स आज सकाळी लाल रंगात होते..Meesho IPO : बापरे! Meesho IPO तब्बल 79 पट सबस्क्राइब; GMP मध्ये 38% पेक्षा जास्त प्रिमियम; तुमचं अलॉटमेंट असं चेक करा!.IPO GMPMeesho, Aequs आणि Vidya Wiresयांच्या शेअर्सची 10 डिसेंबर रोजी शेअर बाजारात लिस्टिंग होणार आहे. या तिन्ही IPO ला ग्रे मार्केटमध्ये (GMP) जोरदार प्रतिसाद मिळाला आहे. Investorgain च्या माहितीनुसार Meesho सुमारे 35%, Aequs 28% आणि Vidya Wires 8% प्रीमियमवर हे IPO ट्रेड होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.