Stock Market Crash: शेअर बाजारावर ट्रम्प वादळ! सेन्सेक्स 1,000 अंकांनी कोसळला तर IT सेक्टर 5% घसरले; नेमकं कारण काय?

Indian Share Market Crash: काल झालेल्या वाढीनंतर आज दुपारी12.30 वाजेपर्यंत भारतीय शेअर बाजार कोसळला असून सेन्सेक्स निर्देशांक तब्बल 1,000 अंकांनी खाली आला आहे. बाजारातील आयटी आणि ऑटो शेअर्समध्ये झालेल्या तीव्र विक्रीमुळे दबाव वाढला. या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांचे सुमारे ₹2.94 लाख कोटींचे नुकसान झाले असून बीएसईचे एकूण मार्केट कॅप सुमारे ₹466 लाख कोटींवर आले..आज बाजारात सर्वच क्षेत्रात कमकुवतपणा दिसून आला. आयटी आणि मीडिया शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव होता, तर मेटल, पीएसयू बँका आणि काही प्रमाणात बाजाराला आधार देत होत्या. वित्तीय क्षेत्रात मिश्र कल दिसला. एकूणच गुंतवणूकदार महागड्या ग्रोथ शेअर्सऐवजी तुलनेने स्वस्त आणि सायक्लिकल शेअर्सकडे वळत असल्याचे चित्र दिसले.Gold Rate Today: कालच्या वाढीनंतर सोन्याच्या भावात अचानक घसरण! चांदीचीही चमक फिकी; सर्वसामान्यांना दिलासा; पाहा आजचा ताजा भाव .शेअर बाजार घसरण्याची प्रमुख कारणे आयटी शेअर्समध्ये मोठी विक्रीअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या टॅरिफची भीतीअमेरिकन तंत्रज्ञान शेअर्समध्ये घसरण आणि आशियाई बाजारांवर परिणामसाप्ताहिक एक्सपायरीमुळे वाढलेली अस्थिरताडॉलरच्या तुलनेत रुपयाची कमजोरीअमेरिका-इराण तणाव वाढण्याची शक्यता.प्रमुख शेअर्स मधील टॉप लूसर्स HCLTECH (-6.67%)TECHM (-6.54%)ETERNAL (-5.04%)INFY (-4.47%)TCS (-3.81%)LT (-3.31%).