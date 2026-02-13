Stock Market Crash : सेन्सेक्स 1,048 अंकांनी कोसळला! गुंतवणूकदारांचे तब्बल 7.4 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान; कोणते शेअर्स घसरले?

Indian Share Market Closing : जागतिक संकेत कमकुवत झाल्याने आणि AI च्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांबाबतच्या चिंतेमुळे शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरणीसह बंद झाला. सेन्सेक्स तब्बल 1,048 अंकांनी कोसळून 82,626.76 वर बंद झाला, तर निफ्टी 50 मध्येही सुमारे 336 अंकांची घसरण होऊन तो 25,471 वर स्थिरावला..टॉप लूझर्स बाजारातील दिग्गज शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली. Hindustan Unilever, Eternal, Tata Steel, Titan Company, Adani Ports and Special Economic Zone आणि Reliance Industries या मुख्य शेअर्समध्ये तब्बल 4.5% पर्यंत घसरण झाली..Gold Rate Today : सोनं-चांदीचे भाव घसरले! उच्चांकापासून सोनं 17% तर चांदी 44% स्वस्त; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव\n.आयटी शेअर्सवर दबाव कायमकालसारखाच आजही आयटी क्षेत्रात दबाव कायम राहिला. Infosys, Tata Consultancy Services, HCLTech आणि Wipro या मुख्य आयटी शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. बाजारातील या तीव्र घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांचे सुमारे 7.4 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. परिणामी BSE सेन्सेक्सचे एकूण मार्केट कॅपिटलायझेशन सुमारे 465 लाख कोटी रुपयांवर घसरले..8th Pay Commission : 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त झालेल्यांना सुधारित पेन्शन मिळणार का? सरकारचं संसदेत स्पष्ट उत्तर.या शेअर्समध्ये वाढ GE Power India Ltd. (20.00%)Engineers India Ltd. (10.51%)Linde India Ltd. (6.98%)Vardhman Textiles Ltd. (5.22%)Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. (4.87%).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.