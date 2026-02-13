Share Market

Stock Market Crash : सेन्सेक्स 1,048 अंकांनी कोसळला! गुंतवणूकदारांचे तब्बल 7.4 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान; कोणते शेअर्स घसरले?

Sensex and Nifty : आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी निर्देशांक 1% पेक्षा अधिक घसरणीसह बंद झाले. आयटी शेअर्समधील तीव्र विक्रीमुळे आणि AI मुळे उद्योगांमध्ये होणाऱ्या संभाव्य बदलांच्या भीतीने बाजारावर दबाव वाढला.
Indian Share Market Closing : जागतिक संकेत कमकुवत झाल्याने आणि AI च्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांबाबतच्या चिंतेमुळे शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरणीसह बंद झाला. सेन्सेक्स तब्बल 1,048 अंकांनी कोसळून 82,626.76 वर बंद झाला, तर निफ्टी 50 मध्येही सुमारे 336 अंकांची घसरण होऊन तो 25,471 वर स्थिरावला.

