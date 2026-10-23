Stock Market Crash: शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 1200 अंकांनी खाली; गुंतवणूकदारांचे 10 लाख कोटी स्वाहा; कारणं काय? पुन्हा तेजी येणार?

भारतीय शेअर बाजारात शुक्रवारी आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी मोठी घसरण पाहायला मिळाली. दुपारपर्यंत सेन्सेक्स 700 अंकांहून अधिक घसरून 72,600 च्या खाली व्यवहार करत होता तर दिवसाच्या उच्चांकाच्या तुलनेत त्यात 1,200 अंकांहून अधिक घसरण झाली. दुसरीकडे, निफ्टी 50 मध्ये 250 अंकांहून अधिक घसरण होऊन तो 22,400 च्या खाली आला. या घसरणीमुळे BSE वर लिस्ट असणाऱ्या कंपन्यांच्या एकूण मार्केट वॅल्यू म्हणजेच बाजारमूल्यात जवळपास 10 लाख कोटी रुपये कमी झाले. .कोणत्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण?Tata Steel, Adani Ports , BEL Titan, NTPC, Indigi, Bajaj Finserv, Trent, HUL, SBI, Maruti Suzuki आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा या मोठ्या कंपन्यांचे शेअर्स जवळपास 2 ते 4 टक्क्यांनी घसरले. यासोबतच अल्ट्राटेक सिमेंट, पॉवर ग्रिड, टेक महिंद्रा आणि कोटक महिंद्रा बँकेच्या शेअर्समध्येही 1 टक्क्यांहून अधिक घट झाली.क्षेत्रनिहाय पाहाता निफ्टी मेटल, निफ्टी रिअल्टी आणि निफ्टी कन्झ्युमर ड्युरेबल्स निर्देशांकांमध्ये 3 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. निफ्टी PSU बँक निर्देशांकही 2 टक्क्यांहून अधिक खाली आला. मात्र, निफ्टी IT निर्देशांक किरकोळ वाढीसह हिरव्या रंगात व्यवहार करत होता. बाजारातील या घसरणीमागे 4 प्रमुख कारणे आहेत..शेअर बाजारातील घसरणीमागची 4 प्रमुख कारणं1. कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढशेअर बाजारातील घसरणीमागे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती हे प्रमुख कारण ठरलं. ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल 114 डॉलरपर्यंत पोहोचल्याने गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली. सौदी अरेबियातील तेल पुरवठ्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आणि येमेनमधील हुथी बंडखोरांच्या हल्ल्यांमुळे ऊर्जा पुरवठ्यात अडथळे येण्याची भीती वाढली.कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताच्या आयात खर्चात वाढ होऊ शकते. त्याचा परिणाम महागाई, कंपन्यांचा उत्पादन खर्च आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तेलाच्या किमतीतील वाढ भारतीय शेअर बाजारासाठी नकारात्मक मानली जाते..2. परदेशी गुंतवणूकदारांकडून पुन्हा विक्रीपरदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) भारतीय शेअर बाजारातील विक्री पुन्हा वाढवली आहे. गुरुवारी त्यांनी भारतीय शेअर्समध्ये जवळपास 3,459 कोटी रुपयांची निव्वळ विक्री केली. याच्या आदल्या दिवशी, म्हणजे बुधवारी, परदेशी गुंतवणूकदारांनी 1,407 कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी केली होती. मात्र, त्यानंतरच्या सत्रात त्यांनी त्यापेक्षा दुपटीहून अधिक मूल्याच्या शेअर्सची विक्री केली. ऑक्टोबरमधील आतापर्यंतच्या 14 पैकी 11 सत्रांमध्ये परदेशी गुंतवणूकडर निव्वळ विक्रेते राहिले आहेत..3. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये मोठी घसरणशुक्रवारी बाजारात मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये अधिक घसरण झाली. निफ्टी स्मॉलकॅप 100 निर्देशांक जवळपास 4 टक्क्यांनी, तर निफ्टी मिडकॅप 100 सुमारे 3 टक्क्यांनी घसरला..4. अमेरिकेतील व्याजदर वाढण्याची शक्यताअमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर ठेवले जाण्याची किंवा डिसेंबरमध्ये दरवाढ होण्याची शक्यता वाढल्यानेही बाजारावर दबाव आला. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास महागाई वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर कमी करण्यास विलंब होऊ शकतो. याचा परिणाम जागतिक गुंतवणुकीच्या प्रवाहावर होऊ शकतो.गुंतवणूकदारांचं लक्ष आता 27 आणि 28 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणात्मक बैठकीकडे आणि पुढील आठवड्यात जाहीर होणाऱ्या अमेरिकेच्या PCE महागाईविषयक आकडेवारीकडे आहे. डिसेंबरमध्ये व्याजदर वाढण्याची शक्यता बाजारात चर्चेत असल्याने गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत आहेत..शेअर बाजारात पुन्हा तेजी येणार का?कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 114 डॉलरपर्यंत वाढणं हे भारतीय अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजार या दोन्हीसाठी नकारात्मक संकेत असल्याचे तज्ञ सांगतात. मात्र, बाजाराला आधार देऊ शकणारे काही सकारात्मक घटकही सध्या आहेत. यात अमेरिकेतील 10 वर्षांच्या सरकारी बॉन्डवरील उत्पन्नात झालेली घट आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची 94.70 पर्यंत झालेली वाढ यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री कमी होण्यास मदत होऊ शकते.मात्र, बाजारात पुन्हा तेजी येईलच याची खात्री नाही. तेलाच्या किमती, परदेशी गुंतवणूकदारांची भूमिका आणि जागतिक व्याजदर यांसारख्या घटकांवर बाजाराची पुढील दिशा अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.