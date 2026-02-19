Stock Market : शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 1300 अंकांनी घसरला, 3 लाख कोटींचे नुकसान; कारण काय? कोणते शेअर्स तोट्यात?

Sensex and Nifty Today : आज शेअर बाजार सकाळी किंचित वाढीसह उघडल्यानंतर दुपारनंतर मात्र कोसळला. दिवसभरातील व्यवहारानंतर बंद होण्याच्या वेळी सेन्सेक्स तब्बल 1236 अंकांनी खाली येत 82,498 वर तर निफ्टी देखील 365 अंकांनी खाली येत 25,454 वर बंद झाला. .दिवसभरातील व्यवहारात सेन्सेक्स तब्बल 1460 अंकांपर्यंत कोसळला होता. दिवसभर बाजारात नफावसुली झाल्यामुळे दोन्ही निर्देशांक घसरले. त्याचबरोबर सर्व क्षेत्रीय निर्देशांक लाल निशाणावर गेल्याने बाजारातील व्यवहार दबावाखाली गेला आही गुंतवणूकदारांचे 3 लाख कोटींचे नुकसान झाले. .Multibagger Stock: 1 लाखाचे झाले तब्बल 14.10 कोटी रुपये! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरने 6 वर्षांत गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल.शेअर बाजार का घसरला?अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीबाबत अनिश्चितताकच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढजागतिक भू-राजकीय तणाव कायमवाढते बॉण्ड यिल्डगुंतवणूकदारांकडून नफावसुली .दबाव कोणत्या शेअर्सवर भारतीय शेअर बाजारातील वातावरण आज पूर्णपणे रिस्क-ऑफ दिसत होते. ऑटो, बँकिंग, फायनान्शियल, FMCG, रिअल्टी आणि मीडिया या बहुतेक क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेअर विक्री झाली. तर फार्मा, हेल्थकेअर आणि काही निवडक मिडकॅप शेअर्समध्ये खरेदी झाल्याने थोडाफार आधार मिळाला मात्र दिवसभर बाजार दबावातच राहिला..टॉप लूझर्स Shoppers Stop Ltd. (-7.68%)GE Power India Ltd. (-7.60%)Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (-5.20%)Jindal Saw Ltd. (-4.93%)GE Vernova T&D India Ltd. (-4.86%).Gold Rate Today: सर्वसामान्यांची चिंता वाढली! सोनं-चांदीच्या भावात मोठी वाढ; पाहा आजचा ताजा भाव .टॉप गेनर्स Tata Investment Corporation Ltd. (6.03%)Oil India Ltd. (5.20%)Godrej Industries Ltd. (4.56%)Oil And Natural Gas Corporation Ltd. (3.80%)Godfrey Phillips India Ltd. (2.20%).140 शेअर्स खालच्या पातळीवर आजच्या या घसरणी दरम्यान 140 पेक्षा जास्त शेअर्स त्यांच्या 52 आठवड्यांच्या नीचांक स्तरावर पोहोचले. यात Brainbees Solutions, C. E. Info, LT Technology, Clean Science, Just Dial, Vedant Fashions, Info Edge, Jyothy Labs, Inox Wind, Ola Electric, KEC International, NCC, Cello World यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.