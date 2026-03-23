Stock Market Today: ट्रम्पच्या धमकीनंतर बाजारात धुमाकूळ! 1 मिनिटातच सेन्सेक्स 1500 अंकांनी कोसळला; कोणते शेअर्स तोट्यात?

Share Market Crash: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारात आलेल्या घसरणीचा परिणाम आज सकाळीच भारतीय शेअर बाजारावरही दिसून आला. आठवड्याच्या सुरुवातीलाच बाजार कोसळला. बाजार उघडताच 1 मिनिटात सेन्सेक्स तब्बल 1,500 अंकांनी खाली आला. जागतिक तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ यामुळे बाजारात सध्या अस्थिरता कायम असून गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेताना दिसत असल्याचे दिसत आहे. .सकाळी 9:16 वाजता BSE सेन्सेक्स सुमारे 2% म्हणजेच 1,500 अंकांनी घसरून 73,040 वर व्यवहार करत होता. तर निफ्टी देखील 475 अंकांनी घसरून 22,636 वर पोहोचला.आज सर्व सेक्टोंरल निर्देशांक लाल रंगत व्यवहार करत होते. यात ऑटो, मीडिया, बँकिंग, मेटल आणि PSU बँक हे प्रमुख सेक्टर्स सुमारे 2% नी खाली आले. .New Income Tax: 1 एप्रिलपासून नवा Income Tax नियम! पगार, घर-गाडी, गिफ्ट, PF वर आता आकारला जाणार कर; जाणून घ्या 7 मोठे बदल.बाजार का कोसळला?अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला 48 तासांत वाहतुकीसाठी होर्मुज सामुद्रधुनी खुला करण्याचा इशारा दिल्यानंतर तणाव अधिक वाढला आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली असून ब्रेंट क्रूडचा मे महिन्याचा भाव 0.66% वाढून $107.11 प्रति बॅरलवर पोहोचला.दरम्यान, महागाई आणि व्याजदर वाढीच्या चिंतेमुळे सोन्याच्या फ्युचर्समध्ये देखील सुमारे 3.34% घसरण झाली असल्याने गुंतवकणूकदार सावध झाले असून शेअर्स विक्रीला प्राधान्य देत आहे. .बाजारातील व्यवहार Hindalco, Tata Steel, SBI, M&M, HDFC Bank, Bharti Airtel, HDFC Bank, TCS, InterGlobe Aviation, Axis Bank, Bajaj Finance, Eternal Ltd, Trent Ltd आणि Hindustan Unilever या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. तर, GACM Technologies, DSJ Keep Learning, Gujarat Alkalies & Chemicals, Aditya Birla Sun Life Crisil 10 Year Gilt ETF, Oil And Natural Gas Corporation हे निवडक शेअर्स सकाळच्या व्यवहारात वाढीसह व्यवहार करत होते. .Multibagger Stock: 17 रुपायांवरून 1166 रुपयांपर्यंत झेप! 3 वर्षांत 6600% रिटर्न; बाजार कोसळत असतानाही हा शेअर तेजीत.IPO बाजार Central Mine Planning & Design Institute चा IPO आज दुसऱ्या दिवशी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला आहे.Speciality Medicines चा IPO देखील दुसऱ्या दिवशी गुंतवणूकदारांसाठी खुला आहे.