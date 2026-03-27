Stock Market Today: शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स सुमारे 900 अंकांनी खाली; 'या' मोठ्या कंपन्यांचे शेअर्स घसरले

Share Market Update: जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर मागील सलग दोन सत्राच्या तेजीनंतर आज भारतीय शेअर बाजारात घसरण दिसून आली. अमेरिका आणि इराणमधील चर्चेबाबत मिश्र संकेत मिळत असल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यामुळे आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी सकाळच्या सत्रात मोठ्या प्रमाणात विक्री दिसून आली. .सकाळी सुमारे बाजार उघडल्यानंतर काही वेळातच, निफ्टी निर्देशांक 259 अंकांनी घसरून 23,047 वर व्यवहार करत होता. तर सेन्सेक्सही तब्बल 889 अंकांनी घसरून 74,392 वर आला होता.बेंचमार्क निर्देशांकांच्या तुलनेत व्यापक बाजारात आज अधिक घसरण दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप आणि निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक अनुक्रमे 1.5 टक्के आणि 1.55 टक्क्यांनी खाली येऊन व्यवहार करत होते..Income Tax Alert: 31 मार्चपूर्वी ही 4 कामे नक्की करा! नाहीतर करसवलतही नाही वर मोठा दंड आणि व्याजही भरावे लागेल .सकाळचे व्यवहारआजच्या बाजारात TCS, HCL Technologies, Infosys, Coal India, ONGC हेच काही प्रमुख शेअर्स वाढीसह व्यवहार करत होते तर Tata Motors Passenger Vehicles, Shriram Finance, Bajaj Finance, L&T, Interglobe Aviation, Rajesh Exports, Sun Pharma Advanced Research Company, Capri Global Capital, Canara Bank आणि HDFC Asset Management Company या शेअर्समध्ये सकाळीच मोठी घसरण दिसून येत ते लाल रंगात व्यवहर करत होते. .क्षेत्रनिहाय पाहता, PSU बँक क्षेत्रात सर्वाधिक 2.6 टक्क्यांची घसरण झाली. याशिवाय रिअॅल्टी आणि मीडिया क्षेत्रातील शेअर्समध्येही दबाव दिसून आला. मात्र, या घसरणीतही केवळ IT क्षेत्रात थोडीशी तेजी दिसून येत हा निर्देशांक 0.61 टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून आले. दरम्यान, जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूडचा दर सुमारे 1.26 टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल $106.65 वर आला आहे..Gold Rate Today: अमेरिकेच्या हालचालींनी सोनं हललं! महाराष्ट्रात आजचा ताजा भाव किती?.IPO मार्केट आज Emiac Technologies या कंपनीचा IPO सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होणार आहे.Amir Chand Jagdish Kumar (Exports), Powerica आणि Sai Parenteral या कंपन्यांचे IPO आज शेवटच्या दिवशी सबस्क्रिप्शनसाठी खुले आहेत.SME सेगमेंटमध्ये Vivid Electromech चा IPO दुसऱ्या दिवशी खुला आहेतर Highness Microelectronics च्या IPO साठी आज शेवटच्या दिवशी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला आहे.