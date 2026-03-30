Stock Market Today: शेअर बाजार लाल! युद्धाचा मोठा फटका; कोणते शेअर्स घसरले?

Sensex and Nifty Today: जागतिक बाजारातील घासरणीचा मोठा परिणाम आज भारतीय शेअर बाजारावर डोसीन आला. आठवडीच्या सुरुवातीलाच सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे दोन्ही निर्देशांक काही मिनिटांतच कोसळले आणि गुंतवणूकदारांना मोठा झटका दिला. अमेरिका-इस्राइल-इराण युद्धामुळे तेलाच्या किंमती पुन्हा वाढू लागल्या आहे आणि त्यामुळे शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. .सकाळी बाजार उघडताच काही मिनिटांतच निफ्टी सुमारे 303 अंकांनी घसरून 22,516 वर व्यवहार करत होता, तर सेन्सेक्स तब्बल 1,018 अंकांनी खाली येत 72,560 वर व्यवहार करत होता. याप्रमाणेच, व्यापक बाजारातही आज सकाळी दबाव दिसून आला असून मिडकॅप 2% आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक जवळपास 2.3% घसरले. दरम्यान, क्षेत्रनिहाय पाहता बँकिंग आणि PSU बँक शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली, तर मेटल सेक्टर तुलनेने स्थिर राहिला..बाजारातील व्यवहार सकाळच्या सत्रात BHARTIARTL, ICICIBANK, SBIN, BAJFINANCE, KOTAKBANKआणि AXISBANK हे सेन्सेक्सवरील मुख्य शेअर्स मोठ्या घसरणीसह टॉप लूसर्स ठरले. तर सेन्सेक्सवर BEL, RELIANCE, POWERGRID, TCS, HINDUNILVR आणि TITAN हे प्रमुख शेअर्स किंचित वाढीसह टॉप गेनर्स ठरले. .या व्यतिरिक्त इतर शेअर्समध्ये KNR Constructions, Suven Life Sciences, DSJ Keep Learning, National Aluminium Company, Mangalore Refinery And Petrochemicals हे शेअर्स बाजारातील टॉप गेनर्स ठरले..IPO बाजारEmiac Technologies चा IPO दुसऱ्या दिवशी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला आहे. SME विभागात Vivid Electromech चा IPO सबस्क्रिप्शनचा आज अंतिम आहे. Central Mine Planning & Design Institute चा शेअर आज NSE आणि BSE वर लिस्ट होणार आहे.