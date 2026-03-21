Share Market: शेअर मार्केट Crash मध्येही हे 10 शेअर्स ठरले धुरंधर! आठवड्यात 40% रिटर्न; तुमच्याकडे आहेत का?

Best Shares: जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चिततेचे वातावरण असतानाही भारतीय शेअर बाजारातील काही स्मॉलकॅप शेअर्सनी या आठवड्यात जबरदस्त कामगिरी करत गुंतवणूकदारांना चांगला नफा मिळवून दिला आहे. मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $110 च्या पुढे गेल्या आहेत, त्यामुळे महागाईची भीती वाढली आहे. तरीही काही निवडक शेअर्सनी या नकारात्मक वातावरणाला छेद देत केवळ पाच दिवसांत 40% पर्यंत झेप घेतली आहे..1. Websol Energy System Ltd.या आठवड्यात सर्वाधिक वाढ नोंदवणारा शेअर म्हणजे Websol Energy System Ltd. या कंपनीच्या शेअरने अवघ्या पाच सत्रांत 41.33% वाढ नोंदवली. सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेली ही कंपनी उच्च दर्जाचे सोलर सेल्स आणि मॉड्यूल्स तयार करते, त्यामुळे वाढत्या ऊर्जेच्या मागणीचा तिला फायदा होत आहे.2. Valiant Organics Ltdकेमिकल क्षेत्रातील Valiant Organics Ltd या कंपनीच्या शेअरमध्ये 29.63% वाढ झाली. ही कंपनी स्पेशालिटी केमिकल्स आणि इंटरमीडिएट्स तयार करते, ज्यांचा वापर औषधनिर्मिती आणि कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर होतो..3. Bodal Chemicals LtdBodal Chemicals Ltd या कंपनीने या आठवड्यात 25.62% वाढ नोंदवली. डाईज आणि केमिकल्स उत्पादन करणारी ही कंपनी वस्त्रोद्योग, कागद आणि लेदर उद्योगासाठी महत्त्वाची आहे.4. Gujarat Alkalies and Chemicals Ltdसरकारी क्षेत्रातील Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd चा शेअर 25.01% वाढला.ही भारतातील सर्वात मोठी कॉस्टिक सोडा उत्पादक कंपनी असून हायड्रोजन पेरॉक्साइड आणि क्लोरीन सारख्या रसायनांची निर्मिती करते. 1973 मध्ये स्थापन झालेली ही कंपनी औषधे आणि साबन उद्योगासाठी महत्त्वाची आहे..5. Nitco Ltd या टाईल्स आणि फ्लोअरिंग क्षेत्रातील कंपनीच्या शेअरमध्ये 24.68% वाढ झाली. ही कंपनी फ्लोअरिंग सोल्यूशन्स, विशेषतः टाईल्स, मार्बल आणि मोझॅकच्या किरकोळ विक्रीत अग्रेसर आहेनिवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी ही कंपनी विविध डिझाईन्सची उत्पादने देते.6. Olectra Greentech Ltdइलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रातील Olectra Greentech Ltd या कंपनीने 24.51% वाढ नोंदवली. ई-बस आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या वापरामुळे या कंपनीला मोठी मागणी मिळत आहे..7. Deep Industries Ltdतेल आणि गॅस क्षेत्राशी संबंधित Deep Industries Ltd चा शेअर 23.37% वाढला. गॅस कॉम्प्रेशन आणि ड्रिलिंगसारख्या सेवांमध्ये ही कंपनी आघाडीवर आहे.8. Shaily Engineering Plastics Ltdया कंपनीने आठवड्यात 23.31% वाढ दर्शवली. ही कंपनी हेल्थकेअर आणि कन्झ्युमर उत्पादनांसाठी लागणारे प्लास्टिक घटक तयार करते..9. Network People Services Technologies Ltdफिनटेक क्षेत्रातील Network People Services Technologies Ltd या कंपनीच्या शेअरमध्ये 22.69% वाढ झाली. डिजिटल पेमेंट आणि UPI सोल्यूशन्समुळे या कंपनीची वाढ वेगाने होत आहे.10. Uttam Sugar Mills Ltdसाखर उद्योगातील Uttam Sugar Mills Ltd चा शेअर 20.64% वाढला. साखर उत्पादनासोबतच इथेनॉल आणि वीज निर्मितीमध्येही ही कंपनी कार्यरत आहे.