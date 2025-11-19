Stock Market Today : शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद; Infosys करणार शेअर बायबॅक! जाणून घ्या शेअर बाजारातील अपडेट्स!

Indian Stock Market Closing : भारतीय शेअर बाजार सकाळच्या छोट्या घसरणीची मजबूत भरपाई करत हिरव्या रंगात बंद झाला. परदेशी गुंतवणूक वाढत असल्याने आणि IT सेक्टरचे शेअर वाढल्याने दिवसभर बाजारात मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाली. सेन्सेक्स तब्बल 513 अंकांनी वाढून 85,186 वर, तर निफ्टी 57 अंकांच्या वाढीसह 26,052 वर बंद झाला. निफ्टीने आज पुन्हा 26,000 चा टप्पा पार केला. .दिवसभरातील टॉप ट्रेडस Infosys गुरुवारपासून18,000 कोटींचे शेअर्स बायबॅक करणार असल्याने 4% वाढला. TCS, HCL Tech आणि इतर IT शेअर्स 4% पर्यंत वाढले. Pratt & Whitney Canada या कंपनीसोबत दीर्घकालीन करार केल्यानंतर आज Azad Engineering चे शेअर्स 5% वाढले. Groww चे शेअर्स 90% सतत वाढल्यानंतर आज 10% लोअर सर्किटला घसरले; नफा बुक करण्याचा तज्ञांचा सल्ला. Waaree Energies चे शेअर्स 6% ने पडले. .मीडिया आणि रिअल्टी सेक्टर तोट्यात सेक्टरनिहाय बघता, IT निर्देशांक 3%, PSU बँक निर्देशांक 1.2%, तर निफ्टी बँक निर्देशांक 0.5% ने वाढून बंद झाले. मात्र आजच्या दिवसात मीडिया निर्देशांक 0.3% आणि रिअल्टी निर्देशांक 0.4% घसरले. BSE मिडकॅप निर्देशांक 0.3% वाढला, तर स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.4% ने घसरला.दरम्यान, निफ्टी बाजारात HCL Technologies, Max Healthcare, Infosys, Wipro, TCS या शेअर्सला फायदा झाला तर TMPV, Coal India, Maruti Suzuki, Adani Ports, Bajaj Finance हे शेअर्स काही प्रमाणात घसरले. .बाजारातील तेजीचे कारणभारत–अमेरिका व्यापार कराराबाबत सकारात्मक संकेत मिळाल्याने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. सोबतच वाणिज्य मंत्र्यांच्या निर्णयांचा देखील बाजारावर सकारात्मक परिणाम झाला. यामुळे मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक वाढ दिसली..जागतिक बाजाराचे अपडेटS&P 500 फ्युचर्स 0.1% ने घसरले. Nasdaq 100 फ्युचर्स 0.2% ने घसरले. MSCI Asia Pacific Index 0.2% ने घसरला. The Shanghai Composite 0.3% ने वाढला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.