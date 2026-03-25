Stock Market Holiday: रामनवमीला शेअर बाजार बंद की सुरू? 26 मार्चला ट्रेडिंग होणार की नाही? जाणून घ्या BSE, NSE ची माहिती

BSE and NSE Holiday: उद्या गुरुवार 26 मार्चला, रामनवमी असल्याने शेअर बाजारात व्यवाहर करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना उद्या बाजार बंद असेल की चालू याबाबत प्रश्न पडला आहे. डिसेंबरमध्ये नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) यांनी जाहीर केलेल्या शेअर बाजाराच्या सुट्ट्यांच्या कॅलेंडरनुसार, 'रामनवमी'च्या निमित्ताने 26 मार्च हा दिवस सार्वजनिक सुट्टी म्हणून घोषित करण्यात आला आहे..काय बंद असणार BSE नुसार, इक्विटी सेगमेंट आणि इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये या दिवशी कोणताही व्यवहार होणार नाही. करन्सी डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंट आणि NDS-RST आणि ट्राय पार्टी रेपो सेगमेंटमधील व्यवहार देखील 26 मार्चला बंद राहतील. म्हणजेच 26 मार्चला शेअर बाजारात कोणताच व्यवहार होणार नाही. .कमोडिटी बाजार संध्याकाळच्या सत्रात सुरूशेअर बाजार पूर्ण दिवस बंद असला तरी कमोडिटी बाजारात मात्र थोडा बदल आहे. कमोडिटी एक्सचेंज MCX बाजार 26 मार्च रोजी पहिल्या सत्रात म्हणजेच सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत बंद राहणार आहे.मात्र, संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून ट्रेडिंग पुन्हा सुरू होतील आणि रात्री 11.55 पर्यंत व्यवहार चालतील..मार्च महिन्यातील इतर सुट्ट्या26 मार्चला शेअर बाजार रामनवमीच्या सुट्टीनंतर, या महिन्यात 31 मार्चला महावीर जयंतीनिमित बंद असेल. या आधी 3 मार्चला होळीच्या दिवशी शेअर बाजार बंद होता. त्यामुळे मार्च महिन्यात बाजाराला 3 सुट्टी होत्या. .श्रीराम नवमी उत्सवश्रीराम नवमी हा भगवान श्रीरामांच्या जन्माचा दिवस मानला जातो आणि देशभरात मोठ्या श्रद्धा व उत्साहात हा सण साजरा केला जातो. चैत्र महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या नवमी तिथीला, म्हणजेच चैत्र नवरात्रीदरम्यान हा सण येतो.