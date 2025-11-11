Share Market

Stock Market Opening : शेअर बाजार लाल रंगात उघडला; PhysicsWallah IPO आजपासून बाजारात; जाणून घ्या शेअर बाजारातील Updates

Indian Stock Market Updates : Ola Electric Mobility च्या शेअरमध्ये सलग पाचव्या दिवशी घसरण तर दुसऱ्या तिमाही निकालानंतर बजाज फायनान्सच्या शेअर्समध्ये 6% घसरण
stock market opening.

stock market opening

Sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Indian Stock Market : सोमवारी झालेल्या तेजीनंतर आज पुन्हा शेअर बाजार घसरणीसह उघडला. सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्स 200 अंकांनी घसरून 84,335 वर व्यवहार करत होता, तर निफ्टी 25,550 च्या खाली व्यवहार करत होता.

