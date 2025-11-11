Stock Market Opening : शेअर बाजार लाल रंगात उघडला; PhysicsWallah IPO आजपासून बाजारात; जाणून घ्या शेअर बाजारातील Updates

Indian Stock Market : सोमवारी झालेल्या तेजीनंतर आज पुन्हा शेअर बाजार घसरणीसह उघडला. सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्स 200 अंकांनी घसरून 84,335 वर व्यवहार करत होता, तर निफ्टी 25,550 च्या खाली व्यवहार करत होता..दरम्यान, निफ्टी बँक आणि smallcap देखील लाल रंगात व्यवहार करत होते तर निफ्टी आयटी हिरव्या रंगात व्यवहार करत होता.आज बाजाराच्या सुरुवातीला टेलिकॉम निर्देशांक 0.4% नी वाढला, तर FMCG, ऑइल अँड गॅस आणि पॉवर सेक्टरमध्ये विक्रीचा दबाव दिसून आला..Indian Stock Market Opening : आठवड्याच्या शेवटी शेअर बाजारात मोठी घसरण; हे आहे कारण! .सेन्सेक्स वरील टॉप गेनर्स SHIPPING CORPORATION OF INDIASYRMA SGS TECHNOLOGYH.E.G.POLY MEDICUREVODAFONE IDEA.निफ्टीवरील टॉप गेनर्सMax HealthcareTCSTech MahindraReliance IndustriesDr. Reddy’s Laboratories निफ्टीवरील टॉप लूझर्सBajaj FinanceBajaj FinservShriram FinanceAsian PaintsState Bank of India.Multibagger Stock : फक्त 7 महिन्यांत दुप्पट पैसे! Nifty500 मधील हे 5 शेअर्स ठरले गुंतवणूकदारांसाठी सोने! .PhysicsWallah IPO आजपासून बाजारात बहुचर्चित ऑनलाइन Edtech Unicorn PhysicsWallah IPO आजपासून सदस्यत्वासाठी खुला झाला आहे. त्यासोबतच Emmvee Photovoltaic IPO ही आजपासून सदस्यत्वासाठी खुला झाला आहे. तर Pine Labs IPO ला apply करण्यासाठीचा आज शेवटचा दिवस आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.