Stock Market Today: शेअर बाजारात मोठी उसळी! सेन्सेक्स 1,300 अंकांनी वाढला; Vedanta Limited शेअर्स चर्चेत

Sensex and Nifty 50 Today: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे आज भारतीय शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण दिसून आले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्ध संपण्याच्या दिशेने हालचाल होत असल्याचे संकेत दिल्यानंतर आज गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आणि सेन्सेक्स व निफ्टीमध्ये वाढ झाली. .बाजार उघडताच सकाळी निफ्टी 50 सुमारे 393 अंकांनी वाढून 24,237 वर पोहोचला. तर सेन्सेक्स 1.70% म्हणजेच 1,303 अंकांच्या वाढीसह 78,150 वर व्यवहार करत होता. दरम्यान, आज आशिया-पॅसिफिकमधील बहुतेक बाजारांमध्येही तेजी दिसून आली. व्यापक बाजारातही हीच तेजी दिसून आली. निफ्टी Midcap सुमारे 2.08% ने वाढला, तर निफ्टी Smallcap जवळपास 1.95% वाढीसह व्यवहार करत होता..Gold Rate Today: युद्धाच्या भीतीने सोनं स्वस्त! आजचा भाव किती? सोन्यात आणखी घसरण होणार? .बाजारातील व्यवहार आज सकाळच्या सत्रातच सेन्सेक्सवरील सर्व 30 प्रमुख निर्देशांक हिरव्या रंगात व्यवहार करत होते. यात IndiGo चा शेअर सुमारे 4% वाढीसह टॉप गेनर ठरला. तर UltraTech Cement, HCL Technologies, Infosys, Asian Paints, Shriram Finance, Hindalco Industries, Bajaj Finance आणि Larsen & Toubro या शेअर्समध्येही चांगली वाढ झाली. दरम्यान, Dr Reddy's Labs, ONGC, Coal India हे प्रमुख शेअर्स टॉप लूसर्स ठरले. .सेक्टोरल मार्केटमध्ये, आज सर्व क्षेत्रीय निर्देशांक मजबूत वाढीसह हिरव्या रंगात व्यवहार करताना दिसले. Nifty IT, Nifty Metal, Nifty PSU Bank आणि Nifty Consumer Durables या निर्देशांकांमध्ये प्रत्येकी 2 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवण्यात आली..Vedanta Limited शेअर्स फोकसमध्ये काल, छत्तीसगडमधील वीज प्रकल्पात घडलेल्या भीषण अपघातानंतर Vedanta Limited चे शेअर्स चर्चेत आले आहेत. या दुर्घटनेत बॉयलर स्फोटामुळे 10 कामगारांचा मृत्यू झाला, तर 24 जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे..Multibagger Stock: बाजार कोसळला असताना हे 6 शेअर्स ठरले 'धुरंधर'! एकाने वर्षभरात दिला तब्बल 191% रिटर्न .जागतिक बाजार दक्षिण कोरियाचा Kospi निर्देशांक 2.73% वाढला. जपानचा Nikkei 225 निर्देशांक 0.78%ने वाढला. अमेरिकेतील बाजारात S&P 500 1.18% आणि Dow Jones Industrial Average निर्देशांक 0.66% ने वाढले. दरम्यान, आज कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये किंचित घट झाली. आशियात त्याचा दर प्रति बॅरल 94.45 डॉलरवर आला.