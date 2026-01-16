Share Market

Stock Market Today : BMC निकालाच्या दिवशी शेअर बाजारात तेजी! तिमाही निकालांमुळे 'या' मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर नजर

Sensex and Nifty : विस्तृत बाजारात निफ्टी मिडकॅप निर्देशांकात 0.26 टक्क्यांची वाढ झाली, तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.04 टक्क्यांनी वर गेला. तर सेक्टरनिहाय बघता निफ्टी IT निर्देशांक आणि निफ्टी कॅपिटल मार्केट्स निर्देशांक प्रत्येकी सुमारे 2 टक्क्यांनी वाढले.
Stock Market Rallies on BMC Results Day; Focus on Key Q3 Earnings

Indian Stock Market Today : जागतिक बाजारातील मिश्र संकेत आणि मोठ्या कंपन्यांचे तिमाही निकल जाहीर होपणार असल्याने शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात हिरव्या रंगात झाली.

बीएसई सेन्सेक्स सकाळी 9:15 वाजता 295 अंकांनी वाढून 83,678 वर तर निफ्टी निर्देशांक 31 अंकांनी वाढून 25,696 अंकांवर सुरू झाला.

