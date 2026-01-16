Stock Market Today : BMC निकालाच्या दिवशी शेअर बाजारात तेजी! तिमाही निकालांमुळे 'या' मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर नजर

Indian Stock Market Today : जागतिक बाजारातील मिश्र संकेत आणि मोठ्या कंपन्यांचे तिमाही निकल जाहीर होपणार असल्याने शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात हिरव्या रंगात झाली. बीएसई सेन्सेक्स सकाळी 9:15 वाजता 295 अंकांनी वाढून 83,678 वर तर निफ्टी निर्देशांक 31 अंकांनी वाढून 25,696 अंकांवर सुरू झाला. .टॉप गेनर्स आणि लूझर्स Infosys, Tech Mahindra, Mahindra & Mahindra, Adani Ports आणि Trent या शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली. दरम्यान Eternal, Bharti Airtel, Bharat Electronics, UltraTech Cement आणि Asian Paints या शेअर्समध्ये घसरण बघायला मिळाली. .आजच्या बाजारात तज्ञांच्या मतानुसार Infosys, ICICI Prudential Asset Management Company, HDB Financial Services, Nuvoco Vistas Corporation, Angel One, 360 ONE WAM, South Indian Bank, Swaraj Engines, Waaree Renewable Technologies, Biocon आणि RailTel Corporation of India या शेअर्सवर गुंतवणूकदारांची नजर असेल. .New IPO : सचिन तेंडुलकर ब्रँड ॲम्बेसेडर असलेल्या कंपनीचा 500 कोटींचा IPO लवकरच! जाणून घ्या डिटेल्स....FII आणि DIIमागच्या सत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FII) सुमारे 4,781 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. तर दुसरीकडे देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (DII) 5,217 कोटी रुपयांची शेअर्स खरेदी करत बाजाराला सतत आधार दिला आहे..Avana Electrosystems IPO ला मोठी मागणी वीज क्षेत्रासाठी कंट्रोल आणि रिले पॅनल्स तयार करणाऱ्या Avana Electrosystems कंपनीच्या IPO तब्बल 123 पट सबस्क्राइब झाला आहे. आता कंपनीचे शेअर्स 19 जानेवारीपासून NSE Emerge प्लॅटफॉर्मवर ट्रेडिंगसाठी उपलब्ध असतील त्यामुळे गुंतवणूकदार या शेअरबद्दल सकारात्मक दिसत आहेत. .Reliance Jio IPO : भारताचा सर्वात मोठा IPO? मुकेश अंबानींच्या जिओचा 2.5% हिस्सा विक्रीला; जाणून घ्या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी.Reliance चा आज तिमाही निकाल शेअर बाजारातील महत्तवाच्या कंपन्यांमधील एक कंपनी Reliance Industries आज आपले तिमाही निकल जाहीर करणार आहे त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य या निकालाकडे लागून आहे. त्यासोबतच Wipro, Tech Mahindra, Tata Technologies, Bajaj Healthcare, Central Bank of India, Federal Bank, Geojit Financial Services, JB Chemicals & Pharmaceuticals, Jindal Saw, JSW Infrastructure, L&T Finance आणि Poonawalla Fincorp या प्रमुख कंपन्या देखील आज तयांचे तिमाही निकल जाहीर करणार असल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.