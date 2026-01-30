Share Market

Stock Market Today : बजेटआधी शेअर बाजार लाल, तिमाही निकालांचा मोठा प्रभाव; कोणते शेअर्स घसरले?

Sensex and Nifty : भारतीय शेअर बाजाराटेल सेक्टरनिहाय पाहता मेटल, आयटी आणि PSU हे सेक्टर 1-3 टक्क्यांनी घसरले. तर विस्तृत बाजारात निफ्टी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक प्रत्येकी 0.5% नी घसरले.
Vinod Dengale
Indian Stock Market Today : आज बजेटच्या आधी शेवटच्या दिवशी भारतीय शेअर बाजारात जोरदार नफावसुली पाहायला मिळाली. परवा सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतल्याने सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे प्रमुख निर्देशांक घसरले.

