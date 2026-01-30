Stock Market Today : बजेटआधी शेअर बाजार लाल, तिमाही निकालांचा मोठा प्रभाव; कोणते शेअर्स घसरले?

Indian Stock Market Today : आज बजेटच्या आधी शेवटच्या दिवशी भारतीय शेअर बाजारात जोरदार नफावसुली पाहायला मिळाली. परवा सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतल्याने सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे प्रमुख निर्देशांक घसरले. .सकाळी 10.20 वाजता निफ्टी निर्देशांक 110 अंकांच्या घसरण होऊन 25,309 अंकांवर तर सेन्सेक्स 323 अंकांनी खाली येत 82,243 वर व्यवहार करत होता. .Gold Rate Today : सोनं-चांदी कोसळली! जानेवारीत पहिल्यांदाच एवढी मोठी घसरण, पाहा आजचे भाव .आजच्या बाजारात Hindalco, Tata Steel, JSW Steel, Coal India आणि HCL Tech हे टॉप लूसर्स ठरले आहेत तर Nestle, Apollo Hospitals, Tata Consumer, HUL, आणि Dr Reddy's Labs या शेअर्स मध्ये वाढ झाली आहे..तिमाही निकालांचा प्रभाव तिमाही निकालात नफा 971% ने वाढला असूनही Paytm चे शेअर्स 4% नी घसरले.तिमाही निकालात तोटा झाल्याने Swiggy चे शेअर्स 7% नी घसरले. कमकुवत तिमाही निकालानंतर Voltas चे शेअर्स 5% नी घसरलेतिमाही निकालात नफा 7% वाढल्याने Dabur India चे शेअर्स 2% नी वाढले.Gold Rate : बजेटनंतर सोनं स्वस्त होणार? सरकारच्या निर्णयांमुळे खरेदी होणार सोपी!.बजेटवर नजरआर्थिक सर्वेक्षणानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था येणाऱ्या आर्थिक वर्षात 6.8% ते 7.2% दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आता येत्या रविवारला संसदेत केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारे सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची वाट पाहत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.