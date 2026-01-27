Stock Market Today : बजेटपूर्वी शेअर बाजारात मोठी घसरण! मात्र तिमाही निकालामुळे या शेअरमध्ये तेजी; कोणते शेअर्स घसरले?

Indian Stock Market Today : आज मंगळवारी सकाळी निफ्टी आणि सेन्सेक्स हे भारतीय शेअर बाजार निर्देशांक घसरणीसह उघडले. सेन्सेक्स तब्बल 170 अंकांनी घसरला तर निफ्टी सुमारे 25,000 पातळीच्या जवळ व्यवहार करत उघडला. .आज शेअर बाजारातील सेन्सेक्सवर लिस्ट असणाऱ्या 59 कंपन्या आपले तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल आज जाहीर करणार असल्याने बाजाराचे लक्ष या कंपन्यांकडे लागले आहे. या कंपन्यांच्या निकालावर दिवसभरातील चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. तिमाही निकालात मोठा नफा आल्याने आज बाजारात MCX चे शेअर्स सकाळीच 4% पेक्षा जास्त वाढले आहेत. .Today Bank Holiday : 27 जानेवारीला बँका का बंद राहणार? बँकेत जाण्याआधी जाणून घ्या कारण .Axis Bank, UltraTech Cement, Adani Enterprises, Adani Ports, आणि JSW Steel हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. दरम्यान, M&M, Kotak Mahindra Bank, Wipro, Eternal, आणि Tata Motors Passenger Vehicles हे शेअर्स सकाळच्या सत्रात टॉप लूझर्स ठरले. .हे शेअर्स फोकसमध्येतिसऱ्या तिमाहीमध्ये कंपनीचा निव्वळ नफा वर्षभरात 151% ने वाढला असल्याने MCX shares फोकसमध्ये राहतील.डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दक्षिण कोरियाच्या ऑटो उद्योगावर टॅरिफ वाढवण्याची धमकी दिल्यानंतर Hyundai Motor India शेअरमध्ये हालचाल होण्याची शक्यताMarico कंपनीने PVR Inox चा पॉपकॉर्न ब्रँड 227 कोटींना विकत घेतल्यानंतर शेअरमध्ये तेजी असल्याने आज फोकसमध्ये राहण्याची शक्यता..Share Market : बजेटआधी शेअर बाजार तापला! या आठवड्यात 5 नवे आयपीओ उघडणार; 'या' मोठ्या कंपनीची लिस्टिंग होणार.जानेवारीत मोठी घसरण जानेवारी महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सतत शेअर्सची विक्री झाल्यामुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली असून सेन्सेक्स आणि निफ्टी या महिन्यात तब्बल 4 टक्क्यांहून अधिक घसरले आहेत. त्यासोबतच रुपयातील कमजोरी, कंपन्यांचे अपेक्षेपेक्षा कमकुवत तिमाही निकाल, भू-राजकीय तणाव आणि पुन्हा एकदा अमेरिकन वाढलेली टॅरिफविषयक चिंता यामुळे बाजारावर दबाव कायम राहिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.