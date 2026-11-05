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Stock Market Today: ट्रम्पला धक्का अन् शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांची दिवाळी! 5 मिनिटांतच सेन्सेक्स 1,400 अंकांनी उसळला; निफ्टीही सुसाट

Indian Stock Market Rally: आज सकाळीच भारतीय शेअर बाजारात जोरदार खरेदी पाहायला मिळाली. सेन्सेक्स 1,400 अंकांहून अधिक वाढला असून निफ्टीनेही 24,350 चा टप्पा पार केला; इंडिगोसह कोणत्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक तेजी आली, जाणून घ्या.
Stock Market Today

Sensex Surges Over 1,400 Points, Nifty Crosses 24,350 as Crude Oil Prices Fall

eSakal

Vinod Dengale
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Sensex, Nifty Soar Today: आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्याने भारतीय शेअर बाजारातील निफ्टी 50 आणि सेन्सेक्स या दोन्ही मुख्य निर्देशांकांमध्ये जोरदार तेजी दिसून आली. अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाला मिळालेल्या विजयामुळे पश्चिम आशियातील संघर्ष लवकर संपुष्टात येण्याची शक्यता वाढल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळेच बाजारात ही तेजी दिसून येत आहे.

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