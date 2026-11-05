Stock Market Today: ट्रम्पला धक्का अन् शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांची दिवाळी! 5 मिनिटांतच सेन्सेक्स 1,400 अंकांनी उसळला; निफ्टीही सुसाट

Sensex, Nifty Soar Today: आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्याने भारतीय शेअर बाजारातील निफ्टी 50 आणि सेन्सेक्स या दोन्ही मुख्य निर्देशांकांमध्ये जोरदार तेजी दिसून आली. अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाला मिळालेल्या विजयामुळे पश्चिम आशियातील संघर्ष लवकर संपुष्टात येण्याची शक्यता वाढल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळेच बाजारात ही तेजी दिसून येत आहे. .सकाळी शेअर बाजार उघडताच काही मिनिटांतच जोरदार तेजी पाहायला मिळत आहे. सेन्सेक्सने तब्बल 1,400 अंकांहून अधिक उसळी घेतली असून निफ्टीही 24,350 वर व्यवहार करत आहे. विशेष म्हणजे बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील शेअर्समध्येही मोठी खरेदी दिसून येत असून या क्षेत्रांचे निर्देशांक 2 टक्क्यांहून अधिक वाढले आहेत..कोणते शेअर्स तेजीत?आज सुरुवातीच्या व्यवहारात Bharti Airtel वगळता सेन्सेक्समधील इतर सर्व शेअर्स तेजीत व्यवहार करत होते. यामध्ये InterGlobe Aviation (IndiGo) शेअरने सर्वाधिक वाढ नोंदवली. कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्याने इंडिगोच्या शेअरमध्ये जोरदार तेजी आली. यापूर्वी तेलाच्या दरातील घसरणीमुळे इंडिगोच्या शेअरमध्ये 5 टक्क्यांची घसरण झाली होती.दरम्यान, Maruti, Asian Paints, Bajaj Finance आणि M&M यांच्या शेअर्समध्येही 3 ते 4 टक्क्यांची वाढ झाली. दुसरीकडे, आज दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वी भारती एअरटेलचा शेअर किरकोळ घसरणीसह व्यवहार करत होता..कोणते सेक्टर वाढले?आज शेअर बाजारातील बहुतांश सेक्टोरल निर्देशांकांमध्ये तेजी पाहायला मिळाली. वित्तीय सेवा, ऑटो, सिमेंट आणि रिअल्टी क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली. याशिवाय बँकिंग, आयटी, एफएमसीजी, मेटल, मीडिया आणि कंझ्युमर ड्युरेबल्स क्षेत्रांचे निर्देशांकही वाढले. त्यामुळे बाजारात सर्वच क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खरेदीचा उत्साह दिसून आला. मात्र, या तेजीत फार्मा आणि हेल्थकेअर क्षेत्रातील शेअर्समध्ये काहीशी घसरण झाली. या दोन्ही क्षेत्रांचे निर्देशांक घसरणीसह लाल रंगात व्यवहार करत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.