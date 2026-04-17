Stock Market Today: शेअर बाजाराची सपाट सुरुवात! Bajaj, Jio आणि HDFC का आहेत चर्चेत?

Sensex and Nifty Today: आज आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सपाट पातळीवर झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा संघर्ष लवकरच थांबायला हवा, असे पुन्हा एकदा स्पष्ट केल्यानंतरही गुंतवणूकदार अजून या चर्चेबाबत अधिक स्पष्टतेची वाट पाहत असल्याने बाजारात सावध भूमिका दिसली. .सकाळी 9:20 वाजेपर्यंत निफ्टी निर्देशांक केवळ 9 अंकांनी वाढून 24,205 वर व्यवहार करत होता. तर सेन्सेक्स 125 अंकांनी वाढून 78,113 वर व्यवहार करत होता. आज सकाळी आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहारात व्यापक बाजारातही सकारात्मक वातावरण दिसून आले. Nifty Midcap 100 निर्देशांकात सुमारे 0.30 टक्क्यांची वाढ झाली, तर Nifty Smallcap 100 निर्देशांक जवळपास 1 टक्क्यांनी वर गेला..सकाळचे व्यवहार आजच्या बाजारात ITC, Tech Mahindra, Maruti Suzuki, NTPC, आणि Adani Ports हे टॉप गेनर्स ठरले तर Bajaj Finserv, Tata Steel, Sun Pharma, Bharti Airtel आणि Bharat Electronics हे शेअर्स टॉप लूसर्स ठरले. सेक्टोरल इंडेक्समध्ये FMCG आणि मीडिया या सेक्टरने 1 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली. त्यानंतर ऑटो, बँक, IT, Realty, Consumer Durables आणि Oil & Gas या क्षेत्रांमध्येही सकारात्मक हालचाल दिसली. मात्र, Financial Services आणि मेटल या सेक्टरमध्ये घसरण झाली. .HDFC Life Insurance चर्चेत HDFC Life Insurance चे शेअर्स आज बाजारात चर्चेत आहेत. कंपनीने HDFC Bank कडून प्रेफरेंशियल इश्यूद्वारे ₹1,000 कोटी उभारण्याची योजना जाहीर केली आहे. यासोबतच मार्च तिमाहीचे आर्थिक निकालही जाहीर झाले असून कंपनीच्या नफ्यात वर्षागणिक सुमारे 4% वाढ झाली आहे तर प्रीमियममध्ये 9% वाढ नोंदवली गेली आहे.तिमाही निकालआज बाजारामध्ये Bajaj Consumer, Aditya Birla Money, Hathway Cables and Datacons, Jio Financial Services, Mastek आणि Bridge Securities या कामपण्यांचे तिमाही निकाल जाहीर होणार असल्याने या कंपन्यांचे शेअर्स फोकसमध्ये राहतील. .IPO बाजार Citius Transnet InvIT चा IPO आजपासून सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होणार असून कंपनी या माध्यमातून ₹1,105 कोटी उभारणार आहे. हा IPO 21 एप्रिलपर्यंत खुला राहणार आहे.Mehul Telecom चा IPO देखील आज सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होणार आहे. याचे सबस्क्रिप्शनही 21 एप्रिल रोजी बंद होईल.दरम्यान Om Power Transmission आज शेअर बाजारात लिस्ट होणार आहे.