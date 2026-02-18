Stock Market Today : शेअर बाजाराची सपाट पातळीवर सुरुवात! IT सेक्टरवर दबाव कायम; कोणते शेअर्स वाढले?

Indian Share Market Today : आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सकारात्मक वाढीसह झाली. सेन्सेक्स 102 अंकांनी वाढून 83,553 वर उघडला. तर निफ्टी 50 निर्देशांकाने 27 अंकांच्या वाढीसह 25,752 वर व्यवहारास सुरुवात केली..टॉप गेनर्स आणि टॉप लूझर्स Eternal, Bharat Electronics Limited, UltraTech Cement, ICICI Bank, ITC Limitet, Reliance Industries आणि Bharti Airtel या शेअर्समध्ये वाढ दिसली. तर दुसरीकडे आयटी शेअर्सवर दबाव कायम राहिला. Tata Consultancy Services, Tech Mahindra, Infosys, Adani Ports आणि Hindustan Unilever या शेअरमध्ये घसरण दिसून आली. .हे शेअर्स फोकसमध्ये आजच्या बाजारात Infosys, Saatvik Green Energy, Hexaware Technologies, Eternal, Dilip Buildcon, Dabur India, Bharat Heavy Electricals, Healthcare Global Enterprises, NDL Ventures आणि Engineers India हे शेअर्स फोकसमध्ये राहण्याची शक्यता आहे. .IT शेअर्सवर दबाव कायम क्षेत्रनिहाय निर्देशांकांमध्ये निफ्टी मेटल्स, निफ्टी पीएसयू बँक्स, निफ्टी रिअॅल्टी आणि निफ्टी ऑइल अँड गॅस निर्देशांकांमध्ये वाढ दिसून आली. मात्र आयटी शेअर्सवर विक्रीचा दबाव कायम राहिला असून निफ्टी आयटी निर्देशांक जवळपास 1% ने घसरला..FII-DIIमंगळवारी परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII) आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (DII) दोघेही निव्वळ खरेदीदार राहिले. FIIs ने सुमारे ₹995 कोटींचे भारतीय शेअर्स खरेदी केले, तर DIIs ने ₹187 कोटींची खरेदी केली होती त्यामुळे शेयर बाजारात सकरातांक वातावरण होते. .IPO Market Fractal Industries च्या IPO चा आज अंतिम दिवस आहे. कालपर्यंत हा IPO 2.09 पट सबस्क्राइब झाला होता. हा आयपीओ 49 कोटींचा हा बुक-बिल्ट इश्यू असून यात ऑफर फॉर सेल (OFS) घटक नाही. या IPO चे अलॉटमेंट 19 फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम होण्याची शक्यता असून, 23 फेब्रुवारीला शेअर बाजारात लिस्टिंग अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.