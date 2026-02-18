Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजाराची सपाट पातळीवर सुरुवात! IT सेक्टरवर दबाव कायम; कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty : विस्तृत बाजारात निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक स्थिर पण सकारात्मक कलासह व्यवहार करत होता, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 निर्देशांकात 0.15 टक्क्यांची वाढ नोंदवली जात होती.
Indian Share Market Today : आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सकारात्मक वाढीसह झाली. सेन्सेक्स 102 अंकांनी वाढून 83,553 वर उघडला. तर निफ्टी 50 निर्देशांकाने 27 अंकांच्या वाढीसह 25,752 वर व्यवहारास सुरुवात केली.

