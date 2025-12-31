Stock Market Today : किरकोळ वाढीनंतर शेअर बाजार तेजीत; पुढच्या वर्षी वाढीची अपेक्षा; चांदीच्या घसरणीचा हिंदुस्तान कॉपरला फटका

Indian Stock Market Today : मिश्र जागतिक संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक किंचित वाढीसह उघडले. मागील सलग चार सत्रातील घासारणीची मालिका आज खंडित झाली आणि शेअर बाजार हिरव्या रंगात व्यवहार करू लागला. .सकाळी 11.05 वाजता सेन्सेक्स 267 अंकांच्या वाढीसह 84,942 वर तर निफ्टी 110 अंकांच्या वाढीसह 26,049 अंकांवर व्यवहार करत होते. .Nimesulide Ban : Nimesulide औषधांवर सरकारची बंदी! 100 mg पेक्षा उच्च डोसवर सुरक्षा आदेश जारी .निफ्टीमध्ये Tata Steel, Jio Financial, Max Healthcare, Kotak Mahindra Bank आणि Bajaj Finserv या प्रमुख शेअर्समध्ये वाढ झाली. तर TCS, Tata Consumer, Hindalco, Apollo Hospitals आणि Bajaj Finance या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली. सर्व सेक्टोरल निर्देशांक हिरव्या रंगात व्यवहार करत असून मेटल निर्देशांकात 1% वाढ दिसून आली. तसेच BSE मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक प्रत्येकी 0.4% वाढीसह व्यवहार करत आहेत..हिंदुस्तान कॉपर आणि हिंदुस्तान झिंक प्रत्येकी २% घसरलेकाल चांदीच्या भावामध्ये तब्बल 7% घसरण झाली. त्यामुळे आजच्या बाजारात Hindustan Copper चा शेअर 2.47% घसरणीसह 519.80 रुपयांवर वर ट्रेड होत होता. .New Money Rules : क्रेडिट स्कोअर ते UPI – १ जानेवारी २०२६ पासून बदलणार ७ मोठे नियम; तुमच्या खिशावर काय परिणाम?.2026 मध्ये भारतीय शेअर बाजारात जोरदार तेजी? 2025 च्या तुलनेत 2026 मध्ये भारतीय शेअर बाजार अधिक परतावा देऊ शकतो, मात्र जागतिक अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार सावध भूमिका ठेवत आहेत. त्यामुळे, काय इकनॉमिक्स टाइम्सने घेतलेल्या सर्वेक्षणानुसार, सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये 8% ते 14% वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.