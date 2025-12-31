Share Market

Stock Market Today : किरकोळ वाढीनंतर शेअर बाजार तेजीत; पुढच्या वर्षी वाढीची अपेक्षा; चांदीच्या घसरणीचा हिंदुस्तान कॉपरला फटका

Sensex and Nifty : सकाळच्या सत्रातीळ किरकोळ वाढीनंतर वर्षाच्या शेवटी शेअर बाजारात तेजी दिसून आली.
Sensex Rises Slightly, Investors Optimistic for 2026; Hindustan Copper Feels Silver Dip

Sakal 

Vinod Dengale
Updated on

Indian Stock Market Today : मिश्र जागतिक संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक किंचित वाढीसह उघडले. मागील सलग चार सत्रातील घासारणीची मालिका आज खंडित झाली आणि शेअर बाजार हिरव्या रंगात व्यवहार करू लागला.

