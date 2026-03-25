Stock Market Today: शेअर बाजार सलग दुसऱ्या दिवशी तेजीत! BSE ची मार्केट वॅल्यू 430 लाख कोटींवर

Share Market Today: पश्चिम आशियातील तणाव कमी करण्याबाबत सकारात्मक संकेत मिळाल्यानंतर आज भारतीय शेअर बाजारात आज सलग दुसऱ्या दिवशी जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्ध संपवण्यासाठी चर्चा सुरू असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केल्यानंतर गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आणि बाजारात सकारात्मक वातावरण दिसले. .आज सकाळी बाजार उघडल्यानंतर काही वेळातच निफ्टि 502निर्देशांक 251अंकांनी वाढून 23,163 वर पोहचला तर दलाल स्ट्रीट चा सेन्सेक्स 730 अंकांनी वाढून 74,778 व्यवहार करत होता.कालच्या तेजीमुळे बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज वर लिस्ट असलेल्या सर्व कंपन्यांचे एकूण मार्केट वॅल्यू सुमारे 7.25 लाख कोटींनी वाढून 429.49 लाख कोटींवर पोहचली आहे..Gold Rate Today: सोनं आणखी स्वस्त! 20 दिवसांत सोनं 35 हजारांनी कोसळलं; चांदी 1.85 लाखांनी घसरली, पाहा आजचे ताजे भाव .बाजारातील व्यवहार आज सकाळच्या सत्रात Shriram Finance, Bajaj Finance आणि Eternal हे सर्वाधिक वाढणारे शेअर्स ठरले. निफ्टी 50 मधील 50 पैकी तब्बल 44 शेअर्सनी सुरुवातीच्या सत्रात हिरव्या रंगात व्यवहार केला याचा अर्थ आज ज्या शेअर्समध्ये मोठी खरेदी पाहायला मिळाली. .विस्तृत बाजारातही तेजी कायम होती. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 1.39% तर स्मॉलकॅप निर्देशांक 1.35% वाढले. सेक्टरनिहाय पाहता रिअल्टी क्षेत्रात 3% पेक्षा जास्त वाढ झाली आणि ते सर्वोत्तम कामगिरी करणारे क्षेत्र ठरले. त्याचबरोबर कन्झ्युमर ड्युरेबल आणि मीडिया क्षेत्रातही चांगली वाढ दिसून आली. मात्र आयटी क्षेत्रात 0.73% घसरण झाली..RBI New Rule: RBI चा मोठा निर्णय! 1 एप्रिलपासून ऑनलाइन पेमेंटचे नियम बदलणार! आता ही गोष्ट केल्याशिवाय पेमेंट होणार नाही....IPO बाजारPowerica, Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) आणि Sai Parenteral यांचे IPO दुसऱ्या दिवशी सबस्क्रिप्शनसाठी खुले आहेत.SME सेगमेंटमध्ये Vivid Electromech चा ₹130.54 कोटींचा IPO आज उघडला आहे.Tipco India Engineering चा IPO आज शेवटच्या दिवशी गुंतवणुकीसाठी खुला आहे.