Stock Market Today: शेअर बाजारात घसरण! IT सेक्टर दबावात; HCL Tech कोसळला, Tata-SBI चर्चेत; कारण काय?

Sensex and Nifty Today: कालच्या तेजीनंतर आज भारतीय शेअर बाजारात घसरण दिसून आली. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेत आजून कोणताही करार न झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली आणि त्याचा परिणाम शेअर बाजारावर दिसून आला. .सकाळी 9.40 वाजता निफ्टी 50 निर्देशांक सुमारे 135 अंकांनी घसरून 24,442 वर ट्रेड होत होता. तर सेन्सेक्सही तब्बल 484 अंकांनी खाली येत 78,788 वर व्यवहार करत होता. दरम्यान विस्तृत बाजाराने तुलनेने चांगली कामगिरी केली. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 0.10 टक्क्यांनी आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.32 टक्क्यांनी वाढले..बाजारातील व्यवहार सकाळच्या सत्रात HCL Tech, Tech Mahindra, Infosys, TCS, ICICI Bank, Power Grid, Wipro या प्रमुख कंपन्यांचे शेअर्स टॉप लूसर्स ठरले. तर Trent, Nestle, HUL, Adani Enterprises, Jio Financial, Hindustan Unilever, NTPC, UltraTech, आणि Bajaj Finance हे शेअर्स वाढीसह व्यवहार करत होते. .Gold Rate Today: उच्चांकापासून सोनं 25 हजारांनी स्वस्त! आजचा 1 तोळ्याचा ताजा भाव काय?.सेक्टरनिहाय पाहता, निफ्टी IT मध्ये सर्वाधिक 3% घसरण झाली. त्याचबरोबर निफ्टी हेल्थकेअर आणि निफ्टी फार्मा निर्देशांकांनीही कमजोर कामगिरी केली. दरम्यान, निफ्टी कन्स्ट्रक्शन ड्युरेबल आणि निफ्टी मेटल निर्देशांकांनी चांगली कामगिरी करत बाजाराला काही प्रमाणात आधार दिला..तिमाही निकालआज Bharat Coking Coal, Delta Corp, Havells India, L&T, Oracle Financial Services Software, SBI Life Insurance, Tata Communications आणि Tech Mahindra या मोठ्या कंपन्यांचे तिमाही निकाल जाहीर होणार असल्याने दिवसभरातील व्यवहारात या कंपन्यांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य असणार आहे. .8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! आयोगाकडे ₹69,000 किमान वेतनासह जुनी पेन्शन योजनेचा प्रस्ताव; पगार किती वाढणार?.HCL Tech चा शेअर कोसळलाHCL Techचे शेअर्स चौथ्या तिमाही निकालानंतर सुमारे 9% पेक्षा जास्तघसरले. कमजोर आर्थिक कामगिरी आणि अपेक्षेपेक्षा कमी निकालांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये निराशा दिसून आली आणि शेअरवर दबाव आला.