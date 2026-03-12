Stock Market Today: तेलामुळे शेअर बाजार कोसळला! पण गॅस संकटामुळे या कंपन्यांचे शेअर्स 10 मिनिटांत 11% वाढले

Indian Share Market Today: काल झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर आजही भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात दबावात झाली. बाजार उघतडताच सेन्सेक्स आणि निफ्टि हे दोन्ही प्रमुख निर्देशांक एकदम घसरले आणि गुंतवणूकदारांची चिंता वाढवली. जागतिक बाजारत ब्रेंट क्रूडचे भाव $100 प्रति बॅरलच्या पातळीपेक्षा जास्त गेल्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये महागाईबद्दल चिंता वाढली आणि बाजार दबावात आला..आज बाजार उघडताच निफ्टी निर्देशांक सुमारे 300 अंकांनी घसरून 23,567 वर आणि सेन्सेक्स सुमारे 973 अंकांनी घसरून 75,890 वर व्यवहारात करत होता. बाजारातील ही घसरण मध्य पूर्वेत चालू असलेल्या युद्ध, कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ आणि अनिश्चित बाजारभाव यांच्या पार्श्वभूमीवर घडत आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतली आहे. .Egg Prices Down: अंड्यांचे भाव कोसळले! 3 वर्षांतील सर्वात स्वस्त दर; ग्राहक खुश पण पोल्ट्री शेतकरी तोट्यात; कारण काय?.गॅस तुटवड्यामुळे शेअर्स वाढलेमध्यपूर्वेतील गॅस संकटामुळे घरगुती उपकरण बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी उसळी दिसून आली. Stove Kraft आणि TTK Prestige यांच्या शेअर्समध्ये सुमारे 10% पर्यंत वाढ झाली. स्वयंपाकाच्या गॅस पुरवठ्याबाबत चिंता वाढल्यामुळे बाजारात पर्यायी साधनांची मागणी झपाट्याने वाढली आहे..तेलाच्या भाववाढीमुळे हे शेअर्स फोकसमध्येजागतिक बाजारात तेलाच्या किमतींमध्ये 8% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. इराणने दिलेल्या “प्रति बॅरल $200” इशाऱ्यामुळे सध्या तेलाच्या बाबतीत अनिश्चितता वाढल्याने आज भारतीय शेअर बाजारात Reliance आणि ONGC कंपन्यांचे शेअर्स फोकसमध्ये राहण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच इराण-अमेरिका यांच्यातील युद्ध सुरू असताना ट्रम्प यांनी 300 अब्ज डॉलरची तेल रिफायनरीची घोषणा केली असून यात गुंतवणुकीबद्दल रिलायन्स कंपनीचे आभार मानल्याने Reliance शेअर कडे गुंतवणूकदारांच्या नजरा आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा उलटफेर! MCX बाजारात दर घसरले; आज 1 तोळा सोनं कितीला?.IPO बाजारRaajmarg Infra Investment Trust (InvIT) आणि Apsis Aerocom च्या IPO चा आज दूसरा दिवस आहे.Innovision IPO ला सबस्क्रिप्शन करण्याच्या आज शेवटचा दिवस आहे.तर Elfin Agro India कंपनीचे शेअर NSE आणि BSE वर लिस्ट होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.