Stock Market Today: शेअर बाजारात 22 लाख कोटींचे नुकसान! सलग तिसऱ्या दिवशी बाजार लाल रंगात बंद; कोणत्या सेक्टरला फटका?

Share Market Crash: आज सलग तिसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजार मोठ्या घसरणीसह बंद झाला. अमेरिका-इराण तणावामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण कायम आहे. मध्यपूर्वेतील या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांकडे वळत आहेत आणि शेअर बाजारावर दबाव येत आहे..दिवसभरातील व्यवहारानंतर निफ्टी 50 निर्देशांक 385 अंकांनी घसरून 24,480 वर बंद झाला, तर सेन्सेक्स निर्देशांक तब्बल 1,122 अंकांनी घसरून 79,116 वर बंद झाला. आज सकाळी बाजार उघताच सेन्सेक्स 1700 अंकांनी कोसळला होता मात्र दिवसभरात ठोस सुधार झाल्याने शेवटी 500 अंकांची भर पडली. .टॉप गेनर्स Maruti SuzukiBharti AirtelInfosysTech MahindraSun Pharmaटॉप लूसर्सTata SteelLarsen & ToubroBajaj FinanceUltraTech CementNTPCविशेष म्हणजे सेन्सेक्सवर आज प्रमुख शेअर्सपैकी BHARTIARTL, INFY, TECHM आणि SUNPHARMA वगळता सर्व शेअर्स लाल रंगात बंद झाले. .आजच्या बाजारात सर्व 16 प्रमुख सेक्टोंरल निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत होते. विस्तृत निर्देशांकांमध्येही मोठ्या प्रमाणात विक्री दिसून आली. यात निफ्टी स्मॉलकॅप आणि निफ्टी मिडकॅप सुमारे 2 टक्के इतके घसरले..शेअर बाजार घसरणीमागील 4 प्रमुख कारणेअमेरिका–इराण तणावामुळे जागतिक अस्थिरता वाढली आणि गुंतवणूकदार सावध झाले. Strait of Hormuz बंद होण्याने तेलाच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढ झाली,डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरल्याने आयात खर्च वाढला आणि मार्केटवर दबाव वाढला.विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात विक्री केली,.22 लाख कोटी स्वाहापश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा भारतीय शेअर बाजारावर मोठा परिणाम झाला असून अवघ्या तीन दिवसांत गुंतवणूकदारांचे सुमारे 22 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अमेरिका–इराण तणावामुळे जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेचा परिणाम गुंतवणूकदारांच्या भावनेवर झाला आणि बाजारात विक्रीचा दबाव वाढला. तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम आशियातील परिस्थिती तणावपूर्ण राहिल्यास बाजारात पुढील काही दिवस चढ-उतार कायम राहू शकतात.