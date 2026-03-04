Share Market

Stock Market Today: शेअर बाजारात 22 लाख कोटींचे नुकसान! सलग तिसऱ्या दिवशी बाजार लाल रंगात बंद; कोणत्या सेक्टरला फटका?

Sensex and Nifty Today : आजच्या बाजारात सर्वाधिक फटका हा मेटल सेक्टरमधील शेअर्सला बसला. मेटल निर्देशांक जवळपास 4 टक्क्यांनी खाली आला. त्यानंतर रिअल्टी, PSU बँक आणि ऑइल अँड गॅस निर्देशांकांनाही मोठा फटका बसला.
Stock Market Today: Investors Lose ₹22 Lakh Crore as Markets Fall for 3rd Day

Vinod Dengale
Updated on

Share Market Crash: आज सलग तिसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजार मोठ्या घसरणीसह बंद झाला. अमेरिका-इराण तणावामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण कायम आहे. मध्यपूर्वेतील या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांकडे वळत आहेत आणि शेअर बाजारावर दबाव येत आहे.

