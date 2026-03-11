Stock Market Today

Stock Market Today: शेअर बाजाराची मिश्र सुरुवात! युद्ध समाप्तीच्या संकेतांनी बाजाराला दिलासा; मात्र या सेक्टरवर दबाव वाढला

Sensex and Nifty Today: आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात घसरणीसह झाली असली तरी नानंतर वाढ दिसलीने बाजारात मिश्र वातावरण दिसून आले.
Published on

Indian Share Market Today: काल झालेल्या तेजीनंतर आज मात्र भारतीय शेअर बाजारात घसरण दिसून आली. आज सकाळच्या सत्रात सुरुवातीला बँकिंग शेअर्सवरील दबावामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे दोन्ही निर्देशांक किंचित घसरणीसह उघडले. मात्र आशियाई बाजारातील तेजी आणि ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत झालेली घट यामुळे बाजाराला काहीसा आधार मिळाला असल्याने बाजारात पुन्हा वाढ दिसून येत आहे.

