Stock Market Today : शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात मात्र काही मिनिटांतच तेजीत! कोणते शेअर्स वाढले?

Indian Share Market Today : सोमवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात घसरणीसह झाली. आज सकाळीच मेटल क्षेत्रातील शेअर्समध्ये झालेल्या घसरणीमुळे प्रमुख निर्देशांकांवर दबाव निर्माण झाला. मात्र काही वेळातच शेअर बाजार हिरव्या रंगात आल्याने गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे. .सकाळी 10.10 वाजता सेन्सेक्स निर्देशांक 187 अंकांच्या वाढीसह 82,813 वर तर निफ्टी निर्देशांक 58 अंकांच्या वाढीसह 25,529 वर व्यवहार करत होते. .बाजारातील टॉप गेनर्स Natco Pharma Ltd. (9.93%)GE Power India Ltd. (6.95%)J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (5.67%)Torrent Pharmaceuticals Ltd. (5.42%)GMR Airports Ltd. (5.38%).परदेशी गुंतवणूकदारांची मोठी विक्री परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FPI) मागच्या आठवड्यातील शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी सुमारे ₹7,395 कोटींच्या शेअर्सची निव्वळ विक्री केली. तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी ₹5,554 कोटींची खरेदी केली. .Ola Electric शेअर्स 5% घसरले महसुलात घट झाल्यामुळे Ola Electric चे शेअर्स सुमारे 5% नी घसरले. जरी तिसऱ्या तिमाहीतील तोटा कमी झाला असला, तरी उत्पन्नातील घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.