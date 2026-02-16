Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात मात्र काही मिनिटांतच तेजीत! कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty Today : निफ्टी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक स्थिर पातळीवर व्यवहार करत आहेत. क्षेत्रनिहाय पाहता फार्मा, रिअॅल्टी आणि एनर्जी क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सुमारे 1% वाढ दिसत आहे, तर आयटी, मीडिया, मेटल आणि पीएसयू बँक क्षेत्रातील शेअर्समध्ये घसरण दिसून येत आहे.
Indian Markets Rebound After Weak Start; Which Stocks Gained?

Vinod Dengale
Indian Share Market Today : सोमवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात घसरणीसह झाली. आज सकाळीच मेटल क्षेत्रातील शेअर्समध्ये झालेल्या घसरणीमुळे प्रमुख निर्देशांकांवर दबाव निर्माण झाला. मात्र काही वेळातच शेअर बाजार हिरव्या रंगात आल्याने गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे.

