Stock Market Today: ट्रम्पच्या भूमिकेचा परिणाम! कोसळलेले शेअर्स आज झेपावले; बाजारात जोरदार तेजी

1. मंगळवारी भारतीय शेअर बाजारात जोरदार तेजी दिसून आली. 2. BSE सेन्सेक्स आणि NSE निफ्टीने 1.5% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली. 3. अमेरिकेने इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ले स्थगित केल्याने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला. 4. सकाळी सेन्सेक्स 1,014 अंकांनी वाढून 73,741 वर पोहोचला..BSE Sensex and Nifty 50: मंगळवारी भारतीय शेअर बाजारात जोरदार तेजी दिसून आली. BSE सेन्सेक्स आणि NSE निफ्टी या दोन्ही निर्देशांकांनी 1.5% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली. अमेरिकेने इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर होणारे हल्ले काही काळासाठी स्थगित करत सकारात्मक चर्चा करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बाजारात गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आणि हे तेजी दिसून आली. त्यासोबतच वॉल स्ट्रीटमध्येही युद्धाचा धोका कमी होण्याचे संकेत मिळताच गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली आणि आज बाजारात जोरदार उसळी पाहायला मिळाली..सकाळी 9:20 वाजता सेन्सेक्स 1,014 अंकांनी वाढून 73,741 वर पोहोचला, तर निफ्टी 297 अंकांनी वाढून 22,819 वर व्यवहार करत होता. बाजारातील अस्थिरतेचा निर्देशांक मानला जाणारा India VIX सुमारे 7.52% घसरून 24.72 वर आला ज्यातून बाजारात गुंतवणूकदारांमध्ये भीती कमी झाल्याचे दिसून येते. .बाजारातील सकाळचे व्यवहार Asian Paints, Shriram Finance, Titan Company, Interglobe Aviation, Grasim Industries हे निफ्टीवरील तर सेन्सेक्सवर EFC (I), Tube Investments of India, GACM Technologies, GMR Airports, Shriram Finance हे टॉप गेनर्स ठरले. विशेष म्हणजे तेलाचे भाव कमी झाल्याने HPCL, BPCL, IOC या कंपन्यांचे शेअर्स 4% पर्यंत वाढले. दरम्यान Powergrid हा सेन्सेक्स वारीं प्रमख शेअरपैकी एकच शेअर लाल रंगात व्यवहार करत होता. .त्यासोबतच विस्तृत बाजारातही तेजी दिसली. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक अनुक्रमे 1.84% आणि 1.64% ने वाढले. क्षेत्रनिहाय पाहता ऑटो, PSU बँक आणि मेटल क्षेत्रातील शेअर्समध्ये चांगली खरेदी झाली, तर IT क्षेत्रातील शेअर्स तुलनेने कमी वाढीसह मागे राहिले..IPO बाजार Powerica आणि Sai Parenteral यांचे IPO आज खुलणार आहेत. Central Mine Planning & Design Institute आणि Speciality Medicines यांचे IPO खरेदी करण्याच्या आज शेवटचा दिवस आहे. Tipco India Engineering चा IPO दुसऱ्या दिवशी सुरू आहे. तर GSP Crop Science कंपनीचे शेअर्स आज बाजारात लिस्ट होणार आहेत.