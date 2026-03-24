Stock Market Today: ट्रम्पच्या भूमिकेचा परिणाम! कोसळलेले शेअर्स आज झेपावले; बाजारात जोरदार तेजी

Share Market Today: सोमवारी झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर आज अमेरिका-इराण तणावात काहीसा दिलासा मिळाल्याने बाजारात पुन्हा खरेदी वाढली असून गुंतवणूकदारांचा कल सकारात्मक दिसत आहे. मागच्या काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात घसरलेले शेअर्स आज तेजीत दिसत आहे.
Stock Market Today: Trump Effect Sparks Rally! Crashed Stocks Turn Top Gainers

Vinod Dengale
BSE Sensex and Nifty 50: मंगळवारी भारतीय शेअर बाजारात जोरदार तेजी दिसून आली. BSE सेन्सेक्स आणि NSE निफ्टी या दोन्ही निर्देशांकांनी 1.5% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली. अमेरिकेने इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर होणारे हल्ले काही काळासाठी स्थगित करत सकारात्मक चर्चा करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बाजारात गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आणि हे तेजी दिसून आली.

त्यासोबतच वॉल स्ट्रीटमध्येही युद्धाचा धोका कमी होण्याचे संकेत मिळताच गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली आणि आज बाजारात जोरदार उसळी पाहायला मिळाली.

Related Stories

No stories found.