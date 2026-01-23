Stock Market Today : शेअर बाजारात चढ-उतार; कधी तेजी तर कधी घसरण! Indigo चर्चेत, कोणत्या शेअर्सला फायदा?

Indian Stock Market Today : आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात थोडीशी तेजीत झाली कारण आशियाई बाजारपेठेतील सकारात्मक कलानुसार ग्रीनलँडसंबंधित भू-राजकीय तणावात शिथिलता दिसली. मात्र काही वेळातच किंचित घसरणीसह बाजार पुन्हा लाल रंगत व्यवहार करू लागला. कारण, परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री सुरूच असल्याने आणि मिश्रित तिमाही निकालांमुळे बाजारात सतर्कता कायम राहिली..सकाळच्या सत्रात BSE मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक सपाट पातळीवर व्यवहार करत होते. यात क्षेत्रनिहाय पाहता मेटल, IT आणि फार्मा शेअर्समध्ये तेजी होती, तर मीडिया, PSU बँक, FMCG आणि ऊर्जा क्षेत्रातील शेअर्समध्ये किंचित घसरण होऊन लाल रंगात व्यवहार सुरू होता. .Gold Rate Today : सोनं स्वस्त की महाग? पाहा तुमच्या शहरातील आजचा सोनं-चांदीचा ताजा भाव .Dr Reddy’s Labs, Kotak Mahindra Bank, Jio Financial, Tech Mahindra, HCL Technologies या शेअर्समध्ये वाढ झाली तर Interglobe Aviation, Adani Enterprises, SBI Life Insurance, Apollo Hospitals आणि HDFC Life शेअर्स सकाळी टॉप लूझर्स ठरले. .इंडिगोचे शेअर्स 4% घसरलेलो-कॉस्ट एअरलाईन इंडिगो चालवणाऱ्या कंपनीने तिसऱ्या तिमाही निकालात 550 कोटींचा निव्वळ नफा जाहीर केल्यानंतरही आज कंपनीचे शेअर्स 4% घसरल. कारण, यावेळचा नफा हा मागील वर्षीच्या 2,449 कोटींच्या तुलनेत तब्बल 78% कमी आहे. नफ्यातील ही घसरण प्रामुख्याने अपवादात्मक खर्चांमुळे झाली आहे. यामध्ये नवीन कामगार कायद्याची अंमलबजावणी, आणि ऑपरेशनल अडचणी यांचा समावेश आहे..8th Pay Commission : 2.5 लाख कर्मचाऱ्यांवर संकट! 8व्या वेतन आयोगात 'या' सुविधेचा लाभ मिळणार नाही? फेडरेशनचे अर्थमंत्र्यांना पत्र .महत्त्वाचे अपडेट्स तिमाही निकालात निव्वळ नफा 52% नी घटला असला तरी Bandhan Bank चे शेअर्स 5% वाढलेDLF चा तिमाही नफा 14% ने वाढल्यामुळे शेअर्स 1% वाढलेAditya Birla Sun Life AMC चे शेअर्स 6% वाढलेDabur मध्ये 10 लाख शेअर्सचा मोठा ट्रेड नोंदला गेला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.