Stock Market Today : शेअर बाजारात चढ-उतार; कधी तेजी तर कधी घसरण! Indigo चर्चेत, कोणत्या शेअर्सला फायदा?

Sensex and Nifty : काल सहर बाजारात FIIs ने सुमारे 2,550 कोटीपेक्षा जास्त मूल्याचे शेअर्स विकले, तर देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी 4,223 कोटी मूल्याच्या शेअर्सची खरेदी केली. त्यामुळे आजही काही प्रमाणात सकारात्मक वातावरण राहण्याची शक्यता आहे.
Stock Market Today: Sensex & Nifty Volatile as IndiGo Shares Come Under Spotlight

Vinod Dengale
Updated on

Indian Stock Market Today : आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात थोडीशी तेजीत झाली कारण आशियाई बाजारपेठेतील सकारात्मक कलानुसार ग्रीनलँडसंबंधित भू-राजकीय तणावात शिथिलता दिसली. मात्र काही वेळातच किंचित घसरणीसह बाजार पुन्हा लाल रंगत व्यवहार करू लागला. कारण, परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री सुरूच असल्याने आणि मिश्रित तिमाही निकालांमुळे बाजारात सतर्कता कायम राहिली.

