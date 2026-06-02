Stock Market Today: इराणच्या निर्णयाचा शेअर बाजाराला फटका! सेन्सेक्स-निफ्टी घसरले, गुंतवणूकदारांनी काय करावे?

Sensex and Nifty 50 Today: अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार सुरू असताना काल इराणने याला स्थगिती दिल्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढले. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये महागाई वाढण्याची भीती वाढली आणि त्याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर दिसून आला. सकाळच्या व्यवहारात दोन्ही प्रमख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी-50 दोन्ही घसरणीसह व्यवहार करत होते..सकाळी बाजार उघडताच निफ्टी50 निर्देशांक 96 अंकांनी घसरून 23,286 वर पोहोचला होता. तर सेन्सेक्स 242 अंकांनी घसरून 74,024 वर व्यवहार करत होता.सकाळच्या सत्रात मोठ्या कंपन्यांसोबतच व्यापक बाजारही घसरला. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 0.95 टक्क्यांनी तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.96 टक्क्यांनी घसरून व्यवहार करत होता..Gold Rate Today: इराणच्या निर्णयाने सोनं आणखी स्वस्त! ताजा भाव किती? खरेदीची मोठी संधी?.बाजारातील सकाळच्या सत्रात Bajaj Finance, Eternal, Apollo Hospital Enterprisesआणि Bharat Electronics या प्रमुख शेअर्समध्ये मोठी घसरण दिसून आली.दरम्यान सेन्सेक्सवर Infosys, TCS, Tech M, HCL TECH, HindUnilvr या कंपनीचे शेअर्स मात्र वाढीसह व्यवहार करत होते..IT सेक्टर तेजीत सकाळी क्षेत्रनिहाय पाहता निफ्टी IT क्षेत्रातील शेअर्समध्ये तेजी कायम राहिली असून निर्देशांक सुमारे 2 टक्क्यांनी वधारला. त्यासोबतच मेटल क्षेत्रानेही चांगली कामगिरी केली. मात्र बाकी सर्व सेक्टर लाल रंगात व्यवहार करत होते. यात फार्मा आणि हेल्थकेअर क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्रीचा दबाव दिसून आला..गुंतवणूकदारांनी काय करावे?बाजारातील सध्याची परिस्थिती पाहता गुंतवणूकदारांनी संयम आणि सावधगिरी बाळगणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार, जागतिक राजकीय घडामोडी, परदेशी गुंतवणूकदारांची भूमिका आणि आर्थिक आकडेवारी यावर बाजाराची पुढील दिशा ठरणार आहे. त्यामुळे सध्या बाजारात अस्थिरता कायम असून अनेक गुंतवणूकदार मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी परिस्थिती अधिक स्पष्ट होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत..Petrol-Diesel-CNG Price: LPG आणि कच्चे तेल महागल्यानंतर आज पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यात किती बदल?.IPO बाजारMerritronix चा IPO आज दुसऱ्या दिवशी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला राहणार आहे.Aureate Tradde चा IPO आज शेवटच्या दिवशी खुला राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.