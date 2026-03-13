Share Market

Stock Market Today: शेअर बाजारात घसरण सुरूच! मात्र LPG गॅस टंचाईमुळे हे शेअर्स आजही तेजीत

Sensex and Nifty Today: आज सलग दुसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात मोठ्या घसरणीसह झाली. अमेरिका-इराण युद्ध आणि त्यामुळे विस्कळीत झालेली जागतिक बाजारातील पुरवठा साखळी यामुळे बाजार कोसळत आहे.
Stock Market Falls Again, But LPG Crisis Sends These Stocks Soaring

Vinod Dengale
Updated on

Share Market Opening: जागतिक बाजारातील कुमकुवत संकेत व अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढण्याची शक्यता यामुळे आजही आठवड्याची शेवटी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात घसरणीसह झाली.

