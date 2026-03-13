Stock Market Today: शेअर बाजारात घसरण सुरूच! मात्र LPG गॅस टंचाईमुळे हे शेअर्स आजही तेजीत

Share Market Opening: जागतिक बाजारातील कुमकुवत संकेत व अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढण्याची शक्यता यामुळे आजही आठवड्याची शेवटी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात घसरणीसह झाली..भारतीय आणि आशियायी बाजार सकाळी सुमारे 9:20 वाजता, निफ्टी निर्देशांक सुमारे 181अंकांनी घसरून 23,463 वर व्यवहार करत होता. तर BSE सेन्सेक्स 511 अंकांनी घसरून 75,524 वर पोहोचला होता.मध्यपूर्वेत दीर्घकाळ तणाव कायम राहण्याची शक्यता असल्याने आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील बहुतांश शेअर बाजारातही घसरण दिसून आली. या परिस्थितीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! सर्वसामान्यांना दिलासा; पाहा आजचा ताजा भाव .टॉप गेनर्स Adani Total Gas Ltd.TTK Prestige Ltd.GACM Technologies Ltd. (DVR)Syngene International Ltd.Gujarat State Fertilizer & Chemicals Ltd.Coal India, NTPCReliance IndustriesBajaj Financeटॉप लूसर्सHDFC BankL&TTata SteelHCL TechnologiesTech Mahindra..ऊर्जा क्षेत्रात तेजी कायम आज सकाळच्या सत्रात Power आणि Energy क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रीय निर्देशांक घसरणीत व्यवहार करत आहेत. जागतिक बाजारात LPG गॅस पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने या दोन क्षेत्रांचे स्टॉक कालपासून तेजीत आहेत. ऑटो, बँकिंग, रिअल्टी, आयटी, मेटल आणि मीडिया या क्षेत्रांतील निर्देशांक सुमारे 1 टक्क्यांनी घसरले आहेत.दरम्यान, व्यापक बाजारावरही दबाव दिसून येत आहे. Nifty Midcap आणि Nifty Smallcap हे दोन्ही निर्देशांकही जवळपास 1 टक्क्यांनी घसरले, त्यामुळे बाजारातील एकूणच वातावरण सावध आणि नकारात्मक दिसून येत आहे..Egg Prices Down: अंड्यांचे भाव कोसळले! 3 वर्षांतील सर्वात स्वस्त दर; ग्राहक खुश पण पोल्ट्री शेतकरी तोट्यात; कारण काय?.IPO बाजार आज IPO बाजारात दोन आयपीओ खुले आहेत. यात Raajmarg Infra Investment Trust InvIT आणि Apsis Aerocom या दोन्ही IPO चे सदस्यता घेण्याचा आज अंतिम दिवस आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.