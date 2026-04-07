Stock Market Today: घसरणीनंतर बाजार तेजीत बंद! कोणते शेअर्स वाढले? बँकिंग शेअर्स घसरले; खरेदीची हीच वेळ?

Sensex and Nifty 50 Today: भारतीय शेअर बाजाराने मंगळवारी सलग चौथ्या सत्रात वाढ कायम ठेवली. सकाळच्या मोठ्या घसरणीनंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांकांनी जवळपास 2% पर्यंत जोरदार रिकव्हरी करत बाजारात तेजी दाखवली. मजबूत झालेला रुपया आणि इतर सकारात्मक घटकांमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आणि बाजाराच्या शेवटच्या सत्रात मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाली. .3.30 वाजता बाजार बंद होतेवेळी निफ्टी 155 अंकांनी वाढून 23,123 वर बंद झाला, तर सेन्सेक्स 508 अंकांनी वाढून 74,616 वर बंद झाला. दरम्यान, विस्तृत बाजारात मिश्र चित्र दिसून आले. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 0.20% ने वाढला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 0.06% नी घसरला..बाजारातील व्यवहार दिवसभरातील व्यवहारानंतर निफ्टीवर Wipro, Hindalco Industries, Tata Consultancy Services (TCS) आणि HCL Tech हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. तर सेन्सेक्स वर TCS, HCLTech, Infosys, Bharti Airtel, Hindustan Unilever आणि Sun Pharma या शेअर्समध्ये मोठी तेजी दिसून आली. दरम्यान, Adaniports, SBI, Trent आणि Indigo शेअर्समध्ये घसरण झाली. .दरम्यान, सेक्टरनिहाय पाहता, निफ्टी IT, निफ्टी रिअल्टी आणि निफ्टी मेटल निर्देशांकांनी चांगली कामगिरी केली. तर निफ्टी PSU बँकमध्ये सर्वाधिक घसरण नोंदवली गेली.बँकिंग क्षेत्रात मोठी विक्री परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी मार्च महिन्यात बँकिंग क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात पैसे काढून घेतल्याने या शेअर्सवर दबाव निर्माण झाला आहे. यात सुमारे ₹60,655 कोटींची विक्री करण्यात आली, म्हणजेच दलाल स्ट्रीटमधून बाहेर पडलेल्या प्रत्येक दोन डॉलरपैकी एक डॉलर हा बँकिंग क्षेत्रातूनच बाहेर गेला. या मोठ्या विक्रीमुळे बँकिंग शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, या घसरणीमुळे आता अनेक बँक शेअर्सचे मूल्यांकन आकर्षक पातळीवर आले आहे.यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी ही एक चांगली संधी ठरू शकते, कारण कमी किमतीत दर्जेदार शेअर्स खरेदी करण्याची संधी मिळत आहे. (Disclaimer: ही बातमी माहितीसाठी आहे गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. गुंतवणूक करण्याआधी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा).