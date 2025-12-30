Stock Market Today : शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात! सोनं-चांदीचा परिणाम; महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेसोबत करारामुळे ही कंपनी तेजीत

Indian Stock Market Today : उद्या वर्षातील शेवटचा शेअर बाजारातील ट्रेडिंगचा दिवस असताना आजच शेअर बाजारात मोठी घसरण बघायला मिळाली. कालच्या 346 अंकांच्या घसरणीनंतर आज पुन्हा सेन्सेक्स मध्ये सकाळीच 200 अंकांची घसरण झाली. तर निफ्टी निर्देशांकही 57 अंकांनी खाली आला. मात्र, थोड्या वेळातच ही घसरण पुन्हा भरून निघण्याच्या वाटेवर दिसत होती. सकाळी 9.35 वाजता सेंसेक्स 84,595 अंकांवर तर निफ्टी 25,885 अंकांवर व्यवहार करत होता..वर्षअखेरीच्या कमी व्यवहारांमुळे आज बाजारात कमजोरी दिसून आली. बाजारात नफावसुलीमुळे गुंतवणूकदारांची भावना दबावाखाली राहिली त्यामुळे प्रमुख निर्देशांकांनी घसरण झाली. जागतिक बाजारांकडून संमिश्र संकेत असले तरी सोनं-चांदीच्या भावात घसरण झाल्याने सकाळच्या घसरणीनंतर बाजारात पुन्हा तेजी दिसून आली. .आजच्या दिवसात बाजारातील घडामोडींमुळे आणि बातम्यांमुळे RIL, Waaree Energies, Arvind Fashions, Honasa Consumer, आणि Mangalam Drugs या कंपन्यांचे शेअर्स गुंतवणूकदारांच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे..Zepto IPO : झेप्टोचा मोठा प्लॅन! स्विगी आणि झोमॅटोच्या पावलावर पाऊल टाकणार झेप्टो; 11,000 कोटींचा IPO येणार? .Bartronics India Ltd कंपनीचे शेअर्स 2.5% वाढले ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवा अधिक मजबूत आणि व्यापक करण्यासाठी Bartronics India Limited आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँक यांच्यात दीर्घकालीन सर्व्हिस लेव्हल अॅग्रीमेंट (SLA) करण्यात येणार आहे. या कराराच्या माध्यमातून बँकिंग करस्पाँडंट आणि ग्राहक सेवा नेटवर्कचा विस्तार करण्यात येणार आहे..Year Ender 2025 : IPO गुंतवणूकदारांची लॉटरी! या वर्षातील टॉप 7 IPO; काहींनी पहिल्याच दिवशी दिला 60% रिटर्न.तेलाच्या किमातींचा प्रभाव कालच्या तीव्र वाढीनंतर मंगळवारी तेलाच्या किमतींमध्ये घसरण झाली. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे पुरवठ्यावरील जोखीम अजूनही कायम असली तरी मौल्यवान धातूंमधील कमजोरीमुळे तेलाच्या किमतींवरील वाढ मर्यादित राहिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.