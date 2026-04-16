Stock Market Today: बाजारात तेजी कायम! सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढला; तिमाही निकालांमुळे ‘या’ शेअरवर सर्वांची नजर

Sensex and Nifty 50 Today: अमेरिका आणि इराण यांच्यात तणाव कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने जागतिक बाजारांमध्ये सकारात्मक वातावरण दिसून आले आणि त्याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही झाला. आज सलग दुसऱ्या सत्रात बाजारात जोरदार तेजी दिसून आली. .सकाळी 9.20 वाजता शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशनकांपैकी एक निफ्टी निर्देशांक 136 अंकांनी वाढून 24,371 वर व्यवहार करत होता. तर दूसरा निर्देशांक सेन्सेक्सही जवळपास 499 अंकांनी वाढून 78,610 च्या आसपास व्यवहार करत होता.विस्तृत बाजारात सकाळी निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 1.09% ने वाढला तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांकही 1.16% वाढून व्यवहार करत होता..बाजारातील व्यवहारआज सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्सवरील प्रमुख शेअर्सपैकी Eternal, Bajaj Finance, Infosys, ICICI Bank आणि Tata Steel हे शेअर टॉप गेनर्स ठरले. तर Titan, Reliance Industries, Ultratech आणि Bharti Airtel हे शेअर लाल रंगात व्यवहार करत होते. दरम्यान, Sonata Software हा शेअर 12% वाढीसह व्यवहार करत होता तर Firstsource Solutions, Rajesh Exports, Vinati Organics आणि GE Power India हे शेअर्स देखील 5% वाढीसह व्यवहार करत होते. .सर्व सेक्टर हिरवेआज सेक्टोरल निर्देशांकांमध्ये सर्व सेक्टर हिरव्या रंगात व्यवहार करत होते. यात रिअल्टी, मीडिया आणि मेटल क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक वाढ दिसून आली. तर ऑइल अँड गॅस क्षेत्रात किंचित वाढ दिसून आली..या कंपन्यांचे तिमाही निकालAlok Industries, Angel One, Amar Chand Jagdish Kumar, Crisil, HDFC Asset Management Company, HDFC Life Insurance Company, Waaree Renewable Technologies, VST Industries आणि Wipro या कंपन्यांचे आज चौथ्या तिमाहीचे निकाल असल्याने या कंपन्याचे शेअर्स दिवसभरात फोकसमध्ये राहतील.