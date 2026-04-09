Stock Market Today:युद्ध थांबलं तरी शेअर बाजार घसरला! काय आहे कारण? TCS चे शेअर्स चर्चेत

Sensex and Nifty 50 Today: काल अमेरिकेने इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या संघर्षावर 2 आठवड्यांचा युद्धविराम जाहीर केल्यानंतर शेअर बाजारात मोठी वाढ झाली. मात्र आज इराणने अमेरिकेवर युद्धबंदी कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केल्यानंतर, तेलाच्या किमतींमध्ये पुन्हा वाढ सुरू झाल्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे दोन्ही निर्देशांक घसरले. .सकाळी 9.18 वाजता, निफ्टी 50 निर्देशांक सकाळी 87 अंकांनी घसरून 23,910 वर, तर सेन्सेक्स निर्देशांक 385 अंकांनी घसरून 77,178 अंकांवर व्यवहार करत होता.दरम्यान, विस्तृत बाजारात आज Nifty MidCap आणि Nifty SmallCap हे निर्देशांक अनुक्रमे 0.28 टक्के आणि 0.57 टक्क्यांनी वाढून व्यवहार करत होते..Gold Rate Today: युद्ध थांबल्याने सोन्याचे भावात अचानक मोठा बदल! काय आहे आजचा ताजा भाव?.सकाळचे व्यवहार सकाळच्या व्यवहारात निफ्टीवर Infosys, Adani Ports, Shriram Finance आणि HCLTech हे शेअर्स टॉप लूसर्स होते तर सेन्सेक्सवर HCL Technologies, UltraTech Cement, IndiGo, Bajaj Finance, Adani Ports आणि Infosys हे शेअर्स घसरणीसह व्यवहार करत होते. सेक्टरनिहाय विचार करता, मेटल आणि मीडिया या निर्देशांकांनी चांगली कामगिरी केली, तर IT निर्देशांकात सर्वाधिक घसरण दिसून आली..चौथ्या तिमाहीचे निकालआज शेअर बाजारातील प्रमुख कंपन्यांपैकी Tata Consultancy Services (TCS), Anand Rathi Wealth, GM Breweries आणि Rajputana Stainless या कंपन्यांच्या तिमाही निकाल असल्याने आजज या कंपन्यांचे शेअर्स चर्चेत राहतील. .RBI Repo Rate : RBIचा रेपो दराबाबत मोठा निर्णय! तुमच्या लोन, EMI आणि FDवर काय परिणाम? महागाई वाढणार? .आजचे IPOOm Power Transmission चा IPO खुला होईल. आज उघडल्यानंतर हा IPO 13 एप्रिल रोजी बंद होईल.