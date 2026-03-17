Stock Market Today: शेअर बाजार तेजीत! हे शेअर्स चमकले; मात्र मोठ्या IPO ला ब्रेक का?

Indian Share Market Big IPO Update: भारतीय शेअर बाजारात दिवसभरात मोठे चढ-उतार झाले असले तरी प्रमुख निर्देशांकांनी दिवसाच्या अखेरीस हिरव्या रंगात बंद होत सलग दुसऱ्या सत्रात तेजी कायम ठेवली. आज रुपयाच्या घसरणीला काही प्रमाणात ब्रेक लागल्याने बाजाराला आधार मिळाला. तसेच होर्मूज सामुद्रधुनीतून पुन्हा वाहतूक सुरू होण्याच्या शक्यतेमुळे जागतिक व्यापारातील तणाव कमी होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली. या सकारात्मक घडामोडींमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आणि बाजारात खरेदीला चालना मिळाली.दिवसभरातील व्यवहारानंतर निफ्टी निर्देशांक 172 अंकांनी वाढून 23,581 वर बंद झाला. तर सेन्सेक्स तब्बल 568 अंकांनी वाढून 76,070 वर बंद झाला. विस्तृत बाजारातही आज सकारात्मक वातावरण दिसून आले. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 1.07 टक्क्यांनी तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.78 टक्क्यांनी वाढला..दरम्यान, बाजारातील अस्थिरता दर्शवणारा NSE चा वोलॅटिलिटी इंडेक्स (VIX) सत्रादरम्यान 9.12 टक्क्यांनी घसरून 19.63 वर आला आणि अखेरीस 8.39 टक्क्यांच्या घसरणीसह 19.79 वर बंद झाला. त्यामुळे बाजारात अजूनही काही प्रमाणात अस्थिरता असल्याचे दिसून येते. .आजच्या दिवसभरातील व्यवहारात -निफ्टी 50 मध्ये Eternal, Eternal, Tata Steel, आणि Mahindra & Mahindra या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली.सेन्सेक्स मधील Eternal, Tata Steel, Mahindra & Mahindra (M&M), Bharat Electronics (BEL), आणि Bharti Airtel हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. तर दुसरीकडे ADANIPORTS, Infosys, ITC, Bajaj Finance, TCS हे शेअर्स टॉप लूसर्स ठरले. सेक्टरनिहाय पाहता, मेटल आणि ऑटो क्षेत्राने बाजाराला चांगला आधार दिला, तर आयटी आणि FMGC क्षेत्रातील शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली..मोठे IPO लांबणीवर पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावाचा परिणाम आता भारताच्या IPO बाजारावरही दिसू लागला आहे. Jio Platforms आणि Flipkart सारख्या मोठ्या कंपन्यांचे सुमारे 70,000 कोटी रुपयांचे IPO लाँच होण्याची तयारी सुरू होती. मात्र सध्याच्या बाजारातील अस्थिरता आणि गुंतवणूकदारांमधील सावध भूमिका यामुळे अनेक कंपन्या आपल्या लिस्टिंग पुढे ढकलण्याचा विचार करत आहे.