Stock Market Today : शेअर बाजार पुन्हा तेजीत, MCX चा शेअर 10,000 रुपयांवर; जाणून घ्या कोणते शेअर्स वाढले

Sensex and Nifty : Excelsoft Technologies चे शेअर्स आज शेअर बाजारात लिस्ट होणार असून Gallard Steel चे शेअर्सही आज SME वर लिस्ट होणार आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
Indian Stock Market : आज भारतीय शेअर बाजाराने हनुमान उडी घेत तेजीत सुरुवात केली. सकाळी बाजाराची सुरुवातीला सेन्सेस 200 अंकांनी वाढला तर निफ्टी देखील 80 अंकांची वाढ होऊन उघडला. मात्र फक्त 30 मिनिटांतच शेअर बाजारातील सेन्सेक्समध्ये तब्बल 600 अंकांची वाढ होऊन निर्देशांक 85,188 वर व्यवहार करत होता.

