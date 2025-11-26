Stock Market Today : शेअर बाजार पुन्हा तेजीत, MCX चा शेअर 10,000 रुपयांवर; जाणून घ्या कोणते शेअर्स वाढले

Indian Stock Market : आज भारतीय शेअर बाजाराने हनुमान उडी घेत तेजीत सुरुवात केली. सकाळी बाजाराची सुरुवातीला सेन्सेस 200 अंकांनी वाढला तर निफ्टी देखील 80 अंकांची वाढ होऊन उघडला. मात्र फक्त 30 मिनिटांतच शेअर बाजारातील सेन्सेक्समध्ये तब्बल 600 अंकांची वाढ होऊन निर्देशांक 85,188 वर व्यवहार करत होता. .बेंचमार्क निर्देशांक सलग तीन दिवसांच्या घसरणीनंतर, मेटल आणि सार्वजनिक बँक शेअर्समध्ये झालेल्या जोरदार वाढीमुळे दोन्ही निर्देशांक पुन्हा वाढीच्या मार्गावर आलेत. आजच्या बाजाराची मजबूत सुरुवात जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेतांमुळे झाली आहे. .Mukesh Ambani's CAMPA: मुकेश अंबानींच्या ‘कॅम्पा’मुळे कोक–पेप्सीची चिंता वाढली; पेप्सी–कोकची मार्केट शेअर 85% वर कोसळली! .सकाळच्या सत्रात हे शेअर्स तेजीतसेन्सेक्स वर Tata Investment, Reliance Infra,Lloyds Metals, Elgi Equipments, आणि Reliance Power हे शेअर्स सकाळच्या व्यवहारात तेजीत होते.दरम्यान, निफ्टीवर Chennai Petro, Trans & Rectif, MRPL, KSB आणि BHARATI Airtel यांच्या शेअर्स मध्ये घसरण बघायला मिळाली..MCX ची किमत ₹10,000फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेक्टरमधील सर्वात प्रमुख शेअर असणाऱ्या MCX India - Multi Commodity Exchange of India ची शेअर किंमत पहिल्यांदाच ₹10,000 चा टप्पा ओलांडला आहे. आज सकाळच्या सत्रात शेअर्समध्ये 259 अंकाची वाढ झाली आणि MCX चा एक शेअर 10,125 रुपयांवर पोहचला. .Multibagger Stock : 2 रुपयांवरून आज 96 रुपये! या शेअरने 4 वर्षांत दिला तब्बल 4700% रिटर्न! .रिटेल गुंतवणूकदारांना मोठा फटकासेन्सेक्स आणि निफ्टी विक्रमी उच्चांकाच्या अगदी जवळ असताना, बाजाराच्या आत मात्र मोठी घसरण सुरू आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार सेन्सेक्सवरील 576 शेअर्स त्यांच्या उच्चांकापासून 30% पेक्षा जास्त कोसळले आहेत, तर 463 शेअर्समध्ये 33% पेक्षा अधिक घसरण नोंदली गेली आहे. इतकेच नाही, सुमारे 100 शेअर्स तर निम्म्याने कोसळले आहेत. यावरून समजते की निर्देशांक वर असले तरी बाजाराच्या पाठीमागे मोठी कमजोरी आहे, ज्यामुळे रिटेल गुंतवणूकदारांच्या पोर्टफोलिओला मोठा फटका बसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.