Stock Market Today : निफ्टीचा नवा सर्वकालीन उच्चांक; तर सेन्सेक्सही 52 आठवड्यांतील सर्वोच्च पातळीवर! कोणते शेअर्स वाढले?

Nifty Record High : Nifty 50 ने 26,295.55 चा नवा उच्चांक गाठत 14 महिन्यांपूर्वीचा रेकॉर्ड मोडला आहे. बँक निफ्टी निर्देशांकानेही आज सर्वकालीन उच्चांक गाठला.
सकाळ डिजिटल टीम
Indian Stock Market Today : भारतीय शेअर बाजाराची गुरुवारी मजबूत सुरुवात झाली. बेंचमार्क निर्देशांक निफ्टी 50 ने 14 महिन्यांनंतर सकाळच्या सत्रात 26,290 अंकांचा पल्ला पार करत नवीन उच्चांक गाठला. याचे कारण म्हणजे, अमेरिका आणि भारतात पुढील महिन्यात व्याजदर कपात होऊ शकते या अपेक्षेमुळे गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारात जोरदार खरेदी केली.

