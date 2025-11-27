Stock Market Today : निफ्टीचा नवा सर्वकालीन उच्चांक; तर सेन्सेक्सही 52 आठवड्यांतील सर्वोच्च पातळीवर! कोणते शेअर्स वाढले?

Indian Stock Market Today : भारतीय शेअर बाजाराची गुरुवारी मजबूत सुरुवात झाली. बेंचमार्क निर्देशांक निफ्टी 50 ने 14 महिन्यांनंतर सकाळच्या सत्रात 26,290 अंकांचा पल्ला पार करत नवीन उच्चांक गाठला. याचे कारण म्हणजे, अमेरिका आणि भारतात पुढील महिन्यात व्याजदर कपात होऊ शकते या अपेक्षेमुळे गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारात जोरदार खरेदी केली. .त्याचवेळी, सेन्सेक्सही 200 अंकांच्या वाढीसह जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेतांमुळे तेजीत उघडला, तर बँक निफ्टीने सर्वकालीन उच्चांक गाठला त्यामुळे आज बाजारात गुंतवणूकदारांची चांदी झाली. .बहुतेक सेक्टोरल निर्देशांक आज मिश्र संकेतांसह उघडले. ऑटो, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, FMCG, मीडिया, मेटल, फार्मा, सार्वजनिक बँका, खाजगी बँका, रिअल्टी, हेल्थकेअर आणि ऑइल & गॅस या इंडेक्समध्ये थोड्या प्रमाणात वाढ दिसली, ज्यामुळे मार्केटमध्ये व्यापक पण मर्यादित मजबुती दिसून आली.दरम्यान आयटी निर्देशांक किंचित लाल रंगात होता तर कंझ्युमर ड्यूरेबल्स निर्देशांकात देखील घट दिसली. याचा अर्थ आजच्या बाजारात काही प्रमाणात नफा वसूली झाली. .Multibagger Stock : फक्त 7 महिन्यांत दुप्पट पैसे! Nifty500 मधील हे 5 शेअर्स ठरले गुंतवणूकदारांसाठी सोने! .निफ्टी टॉप गेनर्स HINDLCOAXIS BANKBAJAJ FINANCEASIAN PAINTL&T.सेन्सेक्स टॉप गेनर्स TATA MOTORS CVBAJAJ FINANCEBAJAJ FINSERVEL&TASIAN PAINT दरम्यान, Eternal, HDFC Life Insurance Company, Eicher Motors, SBI Life Insurance Company आणि UltraTech Cement या मुख्य शेअर्समध्ये घसरण झाली. .Stock Market Today : शेअर बाजार रेकॉर्डच्या उंबरठ्यावर, सेन्सेक्स 1000 अंकांनी वाढला; कोणते शेअर्स वाढले?.बाजारात तेजी टिकून राहणार FY26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत आणि चौथ्या तिमाहीत कंपन्यांची कमाई वाढण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरमध्ये दिसलेली ग्राहक मागणी पुढील महिन्यांत कंपन्यांच्या कमाईत मोठी वाढ दाखवेल. हा ट्रेंड सणासुदीनंतर थोडा कमी झाला तरी, एकूण कमाई वाढ चांगलीच राहील आणि त्यामुळे बाजारात पुढेही तेजी टिकून राहण्याची पूर्ण शक्यता आहे असा अंदाज तज्ञांनी वर्तविला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.