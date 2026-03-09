Share Market

Stock Market Today: युद्धाचा धक्का! सेन्सेक्स 2300 अंकांनी घसरला, कोणत्या सेक्टरला मोठा फटका?

Sensex and Nifty Today: अमेरिका-इराण युद्धाचे परिणाम आता मोठ्या प्रमाणावर इतर भागात दिसून येत आहे. आज सर्व आशियाई बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरल्याने गुंतवणूकदारांची सावध भूमिका दिसून युएत आहे.
Stock Market Crash Today: Sensex Falls 2300 Points Amid War Tensions, Banking and Auto Stocks Hit

Indian Share Market Today: मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या सुरुवातीला भारतीय शेअर बाजार एकदम कोसळला. प्री-Opening सेशन मध्ये दिसलेला मोठ्या घसरणीचा कल बाजार उघडताच दिसून आला. अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये झालेल्या झपाट्याने वाढीमुळे शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण निर्माण झाले. यामुळे भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्समध्ये तब्बल 2300 अंकांची मोठी घसरण पाहायला मिळाली.

