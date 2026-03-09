Stock Market Today: युद्धाचा धक्का! सेन्सेक्स 2300 अंकांनी घसरला, कोणत्या सेक्टरला मोठा फटका?

Indian Share Market Today: मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या सुरुवातीला भारतीय शेअर बाजार एकदम कोसळला. प्री-Opening सेशन मध्ये दिसलेला मोठ्या घसरणीचा कल बाजार उघडताच दिसून आला. अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये झालेल्या झपाट्याने वाढीमुळे शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण निर्माण झाले. यामुळे भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्समध्ये तब्बल 2300 अंकांची मोठी घसरण पाहायला मिळाली..सकाळी 9:16 वाजता निफ्टी सुमारे 2.39 टक्के म्हणजेच 591 अंकांनी घसरून 23,945 वर व्यवहार करत होता. तर सेन्सेक्स सुमारे 2.59 टक्के म्हणजेच 2,025 अंकांनी घसरून 76,860.71 वर व्यवहार करत होता. त्यानंतर काहीच वेळात सेन्सेक्स तब्बल 2300 अंकांपर्यंत घसरला. .Pension Scheme: NPS पेंशन योजनेतून पैसे काढताना या चुका करू नका; जाणून घ्या पैसे काढण्याचे सर्व नियम .सकाळच्या व्यवहारात InterGlobe Aviation, Shriram Finance, Larsen & Toubro, ICICIBANK, M&M, BAJFINANCE, TATASTEEL, HDFCBANK, ETERNAL आणि ATLANTIR INT या शेअर्समध्ये मोठी घसरण दिसून आली. आज सकाळी सेन्सेक्सवरील सर्व मुख्य शेअर्स लाल रंगात दिसत होते. .सर्व सेक्टर लाल रंगात आज सकाळी विस्तृत बाजारातही घसरण दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप सुमारे 2.54 टक्के, तर निफ्टी स्मॉलकॅप सुमारे 2.51 टक्क्यांनी खाली आले.दरम्यान, सेक्टोंरल निर्देशांकांत निफ्टी पीएसयू बँक निर्देशांकात व्यवहाराच्या सुरुवातीलाच 4 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. त्याचबरोबर निफ्टी बँक आणि निफ्टी फायनान्शियल सर्व्हिसेस निर्देशांकांमध्येही कमजोरी दिसून आली. तर मेटल, मीडिया आणि रिअॅल्टी सेक्टरमध्येही तीव्र दबाव दिसून आला. .Gold Rate Today: आज सोन्याच्या भावात मोठा बदल! एक तोळा सोन्याचा भाव किती? जाणून घ्या ताजा भाव .AI मुळे गुंतवणुकीत बदलAI तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावाबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPI) भारतातील आपल्या गुंतवणूक धोरणात बदल करत आहेत. त्यामुळे IT क्षेत्रातील काही गुंतवणूक कमी करून ते आता वित्तीय क्षेत्र तसेच भांडवली खर्चाशी संबंधित क्षेत्रांकडे वळताना दिसत आहेत. विशेषतः कॅपिटल गुड्स, वाहन उद्योग आणि बांधकाम क्षेत्रांमध्ये ते अधिक निधी गुंतवत असल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.