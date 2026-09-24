Share Market

Stock Market Today: NSE IPO लिस्टिंगआधीच शेअर बाजार कोसळला! Sensex 634 अंकानी घसरला; कोणते शेअर्स तोट्यात? NSE IPOचं काय झालं?

NSE IPO Listing Today: NSE IPO लिस्टिंगकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असतानाच भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आहे. Sensex आणि Niftyच्या घसरणीसोबत अनेक दिग्गज शेअर्समध्येही विक्रीचा दबाव दिसून आला.
NSE IPO Stock Market Today

Sensex Crashes 634 Points Before NSE IPO Listing; Which Stocks Are Falling?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

NSE IPO listing today live updates: भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात आज एकदम मोठ्या घसरणीसह झाली. जागतिक बाजारातील कमजोरी, अमेरिकन व्याजदर आणखी वाढण्याचे शक्यता आणि जागतिक बॉन्ड यील्डमध्ये झालेली वाढ यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली आहे. विशेष म्हणजे आज NSE चा IPO शेअर बाजारात लिस्ट होत असताना बाजार कोसळला असल्याने गुंतवणूकदारांची चिंता आणखी वाढली आहे.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
IPO
NSE
Stock Market Crash 
ताज्या बातम्या
IPO news India
Marathi News Esakal
www.esakal.com