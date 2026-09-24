Stock Market Today: NSE IPO लिस्टिंगआधीच शेअर बाजार कोसळला! Sensex 634 अंकानी घसरला; कोणते शेअर्स तोट्यात? NSE IPOचं काय झालं?

NSE IPO listing today live updates: भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात आज एकदम मोठ्या घसरणीसह झाली. जागतिक बाजारातील कमजोरी, अमेरिकन व्याजदर आणखी वाढण्याचे शक्यता आणि जागतिक बॉन्ड यील्डमध्ये झालेली वाढ यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली आहे. विशेष म्हणजे आज NSE चा IPO शेअर बाजारात लिस्ट होत असताना बाजार कोसळला असल्याने गुंतवणूकदारांची चिंता आणखी वाढली आहे. .सकाळी 9.30 वाजता बीएसई सेन्सेक्स 634.81 अंकांनी म्हणजेच 0.85 टक्क्यांनी घसरून 74,193 अंकांवर व्यवहार करत होता. त्याच वेळी निफ्टी50 मध्ये 225 अंकांची म्हणजेच 0.95 टक्क्यांची घसरण होऊन तो 23,221.90 अंकांवर पोहोचला..Gold Rate Today: दसऱ्याआधी सोनं स्वस्त! सराफा बाजारात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण; तुमच्या शहरात ताजा भाव पाहा .कोणते शेअर्स कोसळले?भारतीय शेअर बाजाराच्या सकाळच्या सत्रात निफ्टी50 मध्ये HDFC Life Insurance Company, Bajaj Finance आणि Bajaj Finserv यांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली.तर सेन्सेक्सवर Bajaj Fianance, Bajaj Finsv, Axis Bank, Indigo आणि Asian Paints या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली. तर सेन्सेक्सवर केवळ Tech M आणि Sunpharma हे दोनच शेअर्स वाढीसह व्यवहार करत होते..विस्तृत सोबतच व्यापक बाजारपेठेतही विक्रीचा दबाव दिसून आला. Nifty MidCap 1.10 टक्के आणि Nifty SmallCap 0.70 टक्क्यांनी घसरला. क्षेत्रनिहाय पाहता, निफ्टी प्रायवेट बँक, निफ्टी बँक आणि निफ्टी फायनॅन्स सर्विसेस निर्देशांकांमध्ये सर्वाधिक कमजोरी दिसली. दुसरीकडे, निफ्टी फार्मा मात्र हिरव्या रंगात व्यवहार करत होता..UPI Payment: 2 ऑक्टोबरला देशभरात ‘नो UPI डे’! व्यापारी UPI पेमेंट घेणार नाहीत; नेमकं काय आहे कारण?.NSE चं लिस्टिंगबाजारात मोठी पडझड होत असताना गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य मात्र National Stock Exchange of India (NSE) चे शेअर्सवर असणार आहे. कारण आज NSE चा IPO शेअर बाजारात लिस्ट होणार आहेत. लिस्टिंगपूर्वी ग्रे मार्केटमध्ये NSEचा प्रीमियम (GMP) सुमारे ₹40 होता. त्यानुसार, IPOच्या इश्यू किमतीच्या तुलनेत सुमारे 2.24 टक्के लिस्टिंग गेन अपेक्षित असल्याचे संकेत मिळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.