Stock Market Today: शेअर बाजाराची सकारात्मक सुरुवात! IT शेअर्सचा जोरदार कमबॅक; पाहा कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty: आज सलग दुसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजाराने वाढ नोंदवत तेजी कायम ठेवली. सेन्सेक्स आणि निफ्टी या प्रमुख निर्देशांकांनी IT शेअर्स मधील खरेदीच्या जोरावर सकारात्मक व्यवहार दर्शवला.
Stock Market Today: IT Stocks Lead Rally as Sensex and Nifty Open Higher

Indian Share Market Today: कालची तेजी आजही भारतीय शेअर बाजारात पहायाला मिळाली. आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सकारात्मक वातावरणात झाली. मागच्या काही दिवसांपासून घसरलेल्या IT शेअर्समध्ये पुन्हा खरेदी वाढल्याने बाजाराला आधार मिळाला.

