Stock Market Today: शेअर बाजाराची सकारात्मक सुरुवात! IT शेअर्सचा जोरदार कमबॅक; पाहा कोणते शेअर्स वाढले?

Indian Share Market Today: कालची तेजी आजही भारतीय शेअर बाजारात पहायाला मिळाली. आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सकारात्मक वातावरणात झाली. मागच्या काही दिवसांपासून घसरलेल्या IT शेअर्समध्ये पुन्हा खरेदी वाढल्याने बाजाराला आधार मिळाला..बाजाराच्या सुरुवातीलाच BSE सेन्सेक्स 143 अंकांनी वाढून 82,419 वर उघडला आणि पुढे सुमारे 200 अंकांच्या वाढीसह 82,440 च्या आसपास व्यवहार करत होता. तर NSE निफ्टी निर्देशांकही सुमारे 52 अंकांनी वाढून 25,533 वर व्यवहार करत आहे..IT शेअर्स टॉप गेनर्स आज सकाळपासूनच आयटी क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक तेजी दिसून आली. Tech Mahindra, Infosys, HCL Technologies आणि TCS या कंपन्यांचे शेअर्स 1 ते 2 टक्क्यांनी वाढले. याशिवाय Bharat Electronics, Maruti आणि Trent या शेअर्समध्येही चांगली हालचाल दिसली.विस्तृत बाजारात BSE मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक सुमारे 0.3 टक्क्यांनी वाढले. आयटी क्षेत्राचा निर्देशांकही सुमारे 1.4 टक्क्यांनी वर गेला..मेटल शेअर्समध्ये मोठ्या वाढीची शक्यता मेटल शेअर्समध्ये काल जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. बेस मेटलच्या किमतीत झालेली वाढ आणि अमेरिकन टॅरिफ धोरणाबाबत सुरू असलेल्या अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदारांनी खरेदीकडे कल दाखवला. त्यामुळे मेटल स्टॉक्समध्ये तब्बल 7 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली.बाजार तज्ञांच्या मते, या क्षेत्रात अजून वाढीची शक्यता असून टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक केल्यास जवळपास 25 टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळू शकतो..FII आणि DII गुंतवणूकदार संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या व्यवहारांमध्ये काल परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी सुमारे ₹3,024 कोटींची निव्वळ खरेदी केली. तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) अंदाजे ₹3,6440 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले. त्यामुळे बाजारात सकरतामक वातावरण दिसून आले होते. आजही अशीच अपेक्षा वर्तविली जात आहे. .IPO अपडेटआज IPO बाजारात मुख्य बोर्डमध्ये - Omnitech Engineering IPO चा दुसऱ्या दिवशी गुंतवणुकीसाठी खुला आहे PNGS Reva Diamond Jewellery IPOचा आज शेवटचा दिवस आहे.Clean Max Enviro Energy Solutions IPO आणि Shree Ram Twistex IPO चे शेअर्स वाटप होण्याची शक्यता आहे.SME विभागात - Striders Impex IPO आजपासून खुला होत आहे. Accord Transformer & Switchgear, Mobilise App Lab आणि Kiaasa Retail या कंपन्यांच्या IPO वाटपाची प्रक्रिया आज पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे..