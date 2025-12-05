Stock Market Today : रेपो दरातील कपातीमुळे शेअर बाजारात तेजी; सेन्सेक्स 447 अंकांनी वाढला! कोणते शेअर्स ठरले फायद्यात?

Indian Stock Market Today : आज आठवड्याच्या शेवटी भारतीय शेअर बाजार वाढीसह हिरव्या रंगात बंद झाला. रिझर्व बँकेच्या रेपो दरकपातीनंतर सेंसेक्स आणि निफ्टीने उसळी मारली. दिवसभरात सेंसेक्स 447 अंकांनी वाढला तर निफ्टीही 153 अंकांनी उंचावला..फायनान्शियल आणि ऑटो शेअर्समध्ये तेजीदिवसभरातील व्यवहारांत फायनान्शियल आणि ऑटो शेअर्समध्ये तेजी दिसून आली. निफ्टी बँक निर्देशांक 1.5 टक्क्यांनी वाढला असून ऑटो, आयटी , मेटल, रिअल्टी, ऑइल & गॅस आणि केमिकल्स सेक्टरमध्ये वाढ झाली. याउलट, मीडिया, फार्मा, कन्झ्युमर ड्यूरेबल्स आणि FMCG हे निर्देशांक घसरणीसह लाल रंगात बंद झाले.दरम्यान, या आठवड्याभरातील व्यवहारात सेंसेक्स आणि निफ्टी जवळपास स्थिर राहिले. .टॉप गेनर्स Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. (5.93%)DSJ Keep Learning Ltd. (4.89%)Mas Financial Services Ltd. (3.91%)Indus Towers Ltd. (3.41%)Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd. (3.36%).Digital Banking : डिजिटल बँकिंगचे नवे नियम 1 जानेवारीपासून लागू! तुमच्या ऑनलाइन बँकिंगमध्ये काय बदलणार?.टॉप लूजर्सAki India Ltd (-9.27%)Data Patterns (India) Ltd (-4.95%)Hindustan Unilever Ltd (-4.93%)Thyrocare Technologies Ltd (-4.24%)CreditAccess Grameen Ltd (-4.18%).Repo Rate : RBI चा मोठा निर्णय! कर्जदारांना मोठा दिलासा, व्याजदर देखील होणार कमी... पण FD चं काय?.इंडिगो शेअर्स 9% घसरले आठवडाभरात फ्लाइटस् रद्दीकरणे आणि विलंबामुळे इंडिगोच्या शेअर्समध्ये तब्बल 9 टक्के घसरण झाली आहे. मात्र शुक्रवारी DGCA ने इंडिगोला पायलटांच्या नाईट ड्युटी संबंधित नियमांपासून एकदाच दिली जाणारी विशेष सूट मंजूर केली आहे त्यामुळे कंपनीला दिलासा मिळाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.