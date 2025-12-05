Share Market

Stock Market Today : रेपो दरातील कपातीमुळे शेअर बाजारात तेजी; सेन्सेक्स 447 अंकांनी वाढला! कोणते शेअर्स ठरले फायद्यात?

Repo Rate Impact : रेपो कपातीनंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टी निर्देशांक वाढले तर स्मॉल आणि मिडकॅप निर्देशांकात घसरण झाली. प्रमुख शेअर्समध्ये SBI, बजाज फायनान्स, बजाज फिनसर्व, मारुती सुझुकी, HCL टेक्नॉलॉजीज हे शेअर्स वाढले.
सकाळ डिजिटल टीम
Indian Stock Market Today : आज आठवड्याच्या शेवटी भारतीय शेअर बाजार वाढीसह हिरव्या रंगात बंद झाला. रिझर्व बँकेच्या रेपो दरकपातीनंतर सेंसेक्स आणि निफ्टीने उसळी मारली. दिवसभरात सेंसेक्स 447 अंकांनी वाढला तर निफ्टीही 153 अंकांनी उंचावला.

