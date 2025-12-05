Stock Market Today : शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात; RBI च्या रेपो दराकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य! कोणते शेअर्स तोट्यात?

Indian Share Market : भारतीय शेअर बाजारात शुक्रवारी घसरण पाहायला मिळाली. BSE सेन्सेक्स आज 79 अंकांनी खाली येत 85,187 वर उघडला, तर निफ्टी निर्देशांक 12 अंकांनी घसरून 26,021 वर उघडला. सेक्टरनिहाय पाहिले तर निफ्टी फार्मा आणि निफ्टी मेटल हे दोन्ही निर्देशांक आज लाल रंगात उघडले तर दुसऱ्या बाजूला, निफ्टी रिअल्टी निर्देशांकाने 0.28% वाढ नोंदवत सकारात्मक कामगिरी केली..बाजारातील आजचे व्यवहारआजच्या व्यवहारात Reliance, Trent, Tata Steel, Bharti Airtel, Tata Motors PV, Sun Pharma आणि Titan हे सेन्सेक्समधील शेअर्स घसरले. दरम्यान, Eternal, BEL, Maruti Suzuki, Bajaj Finance, Kotak Bank, Infosys आणि Ultratech Cement यांनी चांगली वाढ दाखवली..आज रेपो दर जाहीर होणार भारतीय रिझर्व्ह बँक शुक्रवारी द्वैमासिक चलनविषयक धोरण जाहीर करणार आहे. या वेळी व्याजदरात 25 बेसिस पॉईंटने कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तथापि काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, रिझर्व्ह बँक सलग तिसऱ्यांदा रेपो दरामध्ये कोणताही बदल न करता तोच दर कायम ठेवू शकते. त्यामुळे रेपो दरात काय बदल होतो यावर गुंतवणूकदारांची नजर आहे. .Bharat Taxi Launch : झिरो कमिशनसोबत ‘भारत टॅक्सी’ सेवा लॉन्च; मिळणार अल्प दरात राइड्स, जाणून घ्या दर आणि बुकिंग प्रक्रिया.विदेशी गुंतवणूकदारांनी 4 दिवसांत 13,121 कोटींची गुंतवणूक काढलीविदेशी गुंतवणूकदारांनी (FPI) डिसेंबरच्या पहिल्या चार दिवसांतच भारतीय शेअर बाजारातून 13,121 कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. यामुळे 2025 मध्ये आतापर्यंतची एकूण 1.56 लाख कोटी रुपये (17.8 अब्ज डॉलर) इतकी परदेशी गुंतवणूक परत गेली आहे, अशी माहिती एनएसडीएलने गुरुवारी दिली.नोव्हेंबर महिन्यातही विदेशी गुंतवणूकदारांनी 3,765 कोटी रुपयांची निव्वळ माघार केली होती. त्यामुळे बाजारावरील दबाव कायम राहिला आहे..SEBI New Rule : IPO नियमांमध्ये बदल करण्याचा SEBIचा मोठा निर्णय; ट्रेडिंगची पद्धत बदलली जाणार? .बाजारातील आजचे IPOमुख्य IPO मध्ये विद्या वायर्स IPO, मीशो IPO आणि Aequs IPO हे आज त्यांच्या सब्सक्रिप्शनच्या शेवटच्या दिवशी आहेत.तर SME सेगमेंटमध्ये Methodhub Software, ScaleSauce (Encompass Design India) आणि Flywings Simulator Training Centre हे आजपासून सब्सक्रिप्शनसाठी खुले झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.