Stock Market Today : शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात; RBI च्या रेपो दराकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य! कोणते शेअर्स तोट्यात?

RBI Repo Rate Impact : आठवड्याच्या शेवटी सेन्सेक्स आणि निफ्टी निर्देशांकांत सकाळच्या सत्रात सौम्य घसरण झाली तर स्मॉलकॅप निर्देशांक हिरव्या रंगात व्यवहार करत उघडला.
Indian Share Market : भारतीय शेअर बाजारात शुक्रवारी घसरण पाहायला मिळाली. BSE सेन्सेक्स आज 79 अंकांनी खाली येत 85,187 वर उघडला, तर निफ्टी निर्देशांक 12 अंकांनी घसरून 26,021 वर उघडला.

सेक्टरनिहाय पाहिले तर निफ्टी फार्मा आणि निफ्टी मेटल हे दोन्ही निर्देशांक आज लाल रंगात उघडले तर दुसऱ्या बाजूला, निफ्टी रिअल्टी निर्देशांकाने 0.28% वाढ नोंदवत सकारात्मक कामगिरी केली.

