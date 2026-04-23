Stock Market Today: सलग दुसऱ्या दिवशी बाजारात घसरण! कोणते शेअर्स सर्वाधिक तोट्यात?

Sensex and Nifty Today: पश्चिम आशियात तणाव वाढल्यामुळे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणकडून जहाजांवर हल्ले व ताबा घेण्याच्या घटनांनंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे आज सलग दुसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. .सकाळी बाजार उघडल्यानंतर काही मिनिटांतच निफ्टी 50 सुमारे 211 अंकांनी घसरून 24,178 वर व्यवहार करत होता, तर सेन्सेक्स 665 अंकांनी घसरून 77,851 वर आला.मोठ्या निर्देशांकांच्या तुलनेत मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही घसरण दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप सुमारे 0.29 टक्के तर स्मॉलकॅप 0.11 टक्क्यांनी घसरून व्यवहार करत होते..Gold Rate Today: सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं स्वस्त! उच्चांकापासून 25 हजारांनी घसरण; आजचा ताजा भाव जाणून घ्या.बाजारातील व्यवहारMahindra & Mahindra, IndiGo, Eternal, Asian Paints, Bajaj Finance, ICICI Bank, Interglobe Aviation, UltraTech Cement, SBI Life Insurance हे शेअर्स टॉप लूसर्स ठरले. दरम्यान, Trent, Power Grid, Sun Pharmaceuticals, TCS, Godrej Industries, GE Vernova T&D India, Oracle Financial Services Software या शेअर्समध्ये वाढ दिसली. क्षेत्रनिहाय पाहता, ऑटो सेक्टरमध्ये सर्वाधिक घसरण झाली. त्याचबरोबर प्रायव्हेट बँक, फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि बँकिंग क्षेत्रही दबावाखाली होते. मात्र केवळ फार्मा क्षेत्राने चांगली कामगिरी करत वाढ नोंदवली..तिमाही निकाल आज दिवसभरात Infosys, Adani Energy Solutions, Indian Energy Exchange, Cyient, CIE Automotive India या कंपन्यांचे तिमाही निकल येणार असल्याने या शेअरवर गुंतवणूकदार नजर ठेवून आहेत. .Business Idea: नोकरी सोडून व्यवसाय सुरू करायचा विचार करताय? 2026 मधील या 4 बिझनेस आयडियांनी करू शकता लाखोंची कमाई!.IPO बाजार Adisoft Technologies चा IPO आज गुंतवणुकीसाठी खुला झाला आहे. कंपनी सुमारे ₹74.10 कोटी उभारणार असून हा IPO 27 एप्रिलपर्यंत खुला राहणार आहे.