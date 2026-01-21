Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 320 अंकांनी खाली; तर Nifty 25,250 अंकांवर; कोणते शेअर्स घसरले?

Gift Nifty and Sensex : शेअर बाजारातील BSE मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप प्रत्येकी 2.5% नी घसरले आहेत. कालच्या बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांकडून तब्बल 2,938 कोटींच्या शेअर्सची विक्री झाल्याने दबाव वाढला.
Stock Market Today: Sensex Falls 320 Points, Nifty at 25,250 — Top Losers List

Vinod Dengale
Indian Stock Market Today : बुधवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात किंचित घसरणीसह झाली. मागील सत्रातील जोरदार विक्रीमुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी गेल्या तीन महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचले होते, त्याचाच दबाव आजही कायम राहिला. परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेली निधीची सततची विक्री, कंपन्यांचे संमिश्र आर्थिक निकाल यामुळे बाजारातील भावना दबावाखाली राहिली.

