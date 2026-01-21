Stock Market Today : शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 320 अंकांनी खाली; तर Nifty 25,250 अंकांवर; कोणते शेअर्स घसरले?

Indian Stock Market Today : बुधवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात किंचित घसरणीसह झाली. मागील सत्रातील जोरदार विक्रीमुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी गेल्या तीन महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचले होते, त्याचाच दबाव आजही कायम राहिला. परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेली निधीची सततची विक्री, कंपन्यांचे संमिश्र आर्थिक निकाल यामुळे बाजारातील भावना दबावाखाली राहिली..सकाळी बाजार उघडल्यापासून सर्व सेक्टोरल निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत आहे. रिअल्टी इंडेक्स 5% नी घसरला, तर ऑटो, आयटी, मीडिया, मेटल, PSU बँक, फार्मा, ऑइल आणि गॅस, कंज्यूमर ड्युरेबल्स हे सर्व 1.5% ते 2.5% दरम्यान घसरले..Gold Rate Today : रेकॉर्डब्रेक! सोन्यात अवघ्या 12 तासांत 5 हजारांची वाढ; चांदी तर त्याहून सुसाट; पाहा आजचा भाव .टॉप लूझर्स EternalBajaj FinanceCoal IndiaAdani EnterprisesJio Financial.टॉप गेनर्स Tata Consumer ProductsDr Reddy’s LabHDFC Bank.Copper Investment : सोनं-चांदीनंतर तांब्याची वेळ? तांब्यात गुंतवणूक करून मिळू शकतो मोठा नफा; जाणून घ्या सर्व माहिती .हे शेअर्स फोकसमध्ये तिमाही निकालात मध्ये निव्वळ नफा 416% वाढून ₹98 कोटींवर गेल्याने Vikram Solar चे शेअर्स चर्चेततिमाही मध्ये निव्वळ नफ्यात 26% वार्षिक वाढ झाल्याने AU स्मॉल फायनान्स बँकेचे शेअर्स फोकसमध्येBNP Paribas कडून ब्लॉक डीलद्वारे ₹152 कोटींची हिस्सेदारी खरेदी केल्यामुळे आज टाटा मोटर्सचे शेअर्स फोकसमध्ये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.