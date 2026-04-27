Stock Market Today: शेअर बाजारात सेन्सेक्स 400 अंकांनी वर; Mahindra ची तब्बल 10% झेप; पण Adani शेअर्सवर गुंतवणूकदारांची नजर

Sensex and Nifty Today: आज सकाळीच आशियाई बाजारांमधील तेजीच्या पार्श्वभूमीवर आणि पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्याच्या अपेक्षेमुळे आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी भारतीय शेअर बाजारातही वाढ दिसून आली. यामुळे मागील सलग दोन दिवसांच्या घसरणीला ब्रेक लागला आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला. .सेन्सेक्स 401अंकांनी वाढून 77,066 वर व्यवहार करत होता तर निफ्टी 50 निर्देशांक 115अंकांनी वाढून 24,021 वर व्यय व्यवहार करत होता. व्यापक बाजारांनी प्रमुख निर्देशांकांपेक्षा चांगली कामगिरी केली. निफ्टी मिडकॅप सुमारे 1.16 टक्क्यांनी तर निफ्टी स्मॉलकॅप 1.05 टक्क्यांनी वाढीसह व्यवहार करत होते..Gold Rate Today: 7 आठवड्यांत सोनं तब्बल 19 हजारांनी स्वस्त! अक्षय तृतीयेनंतर घसरण कायम; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव.सकाळच्या सत्रातील व्यवहार बाजारातील सकाळच्या व्यवहारात Mahindra & Mahindra Financial Services चा शेअर तब्बल 10.30% वाढला, तर Sanathan Textiles, Adani Ports, Kotak Mahindra Bank, Tata Steel, Infosys, Exim Routes, Glottis, Nikita Greentech Recycling हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. क्षेत्रनिहाय पाहता, निफ्टी फार्मा, मेटल, रिअल्टी, IT आणि ऑटो या सर्व क्षेत्रांमध्ये 1 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवण्यात आली. तर प्रायव्हेट बँक आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस क्षेत्रातील निर्देशांक अपेक्षेपेक्षा कमी कामगिरी करताना दिसले..तिमाही निकाल Agi Greenpac, Adani Total Gas, Bajaj Housing Finance, Coal India, Canara Mahindra Holidays & Resorts India, Nippon Life India AMC, Piramal Finance, Punjab & Sind Bank, UltraTech Cement, Varun Beverages या प्रमुख कंपन्यांचे टीमहि निकाल आज जाहीर होणार असल्याने गुंतवणूकदारांचे याकडे लक्ष्य लागून आहे. .Business Idea: नोकरी सोडून व्यवसाय सुरू करायचा विचार करताय? 2026 मधील या 4 बिझनेस आयडियांनी करू शकता लाखोंची कमाई!.IPO बाजारआज Amba Auto Sales & Services कंपनीचा 65.12 कोटी रुपयांचा IPO गुंतवणुकीसाठी खुला झाला आहे. हा IPO 30 एप्रिलला बंद होणार आहे.