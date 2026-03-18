Stock Market Today: युद्धातही शेअर बाजारात तेजी कायम! सेन्सेक्स 450 अंकांनी वाढला; कोणते सेक्टर तेजीत?

Indian Share Market Today: आज सलग तिसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. IT शेअर्समध्ये झालेल्या जोरदार खरेदीमुळे बाजाराच्या सुरुवातीलाच निफ्टी आणि सेन्सेक्स निर्देशाकांनी तेजीत व्यवहार सुरू केले. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती कमी झाल्या आणि गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला..सकाळी 9.20 वाजता, निफ्टी निर्देशांक 130 अंकांनी वाढून 23,714 पातळीवर व्यवहार करत होता, तर सेन्सेक्स निर्देशांक 464 अंकांनी वाढून 76,535 वर व्यवहार करत होता. .Gold Investment: युद्ध सुरू असतानाही सोन्याचे भाव का पडले? शेअर बाजार कोसळला तरी सोनं स्वस्त का? पुढे काय होणार? तज्ज्ञांचे मत.टॉप गेनर्स आणि लूसर्स TCS, Jio Financial, Infosys, Tech Mahindra, Wipro, InterGlobe Aviation, आणि Shriram Finance हे आजचे टॉप गेनर्स ठरले. तर Coal India, HDFC Bank, Hindustan Copper, ITI Ltd, ICICI Bank, Hindalco, Hindustan Zinc, Adani Power आणि Tata Steel हे शेअर्स टॉप लूसर्स ठरले. .मुख्य निर्देशांकांच्या तुलनेत व्यापक बाजारांनी अधिक चांगली कामगिरी केली. Nifty MidCap निर्देशांक 0.97 टक्के आणि Nifty SmallCap निर्देशांक 1 टक्क्याने वाढून व्यवहार करत होता. क्षेत्रनिहाय विचार करता, IT आणि Auto हे निर्देशांक हे मोठ्या तेजीत व्यवहार करत होते. मेटल निर्देशांकात आज सर्वाधिक घसरण होत 0.83 टक्क्यांनी खाली आला..Multibagger Stock: ₹11 चा शेअर थेट ₹1100 वर! 1 लाखाचे झाले तब्बल 1 कोटी 10 लाख; 5 वर्षांत गुंतवणूकदार मालामाल.IPO मार्केट Novus Loyalty चा IPO आज दुसऱ्या दिवशी खुला आहे. या IPO द्वारे कंपनी 60.15 कोटी रुपये उभारणार आहे. हा IPO शुक्रवारी बंद होईल.GSP Crop Science चा IPO आज सबस्क्रिप्शनचा अंतिम दिवस आहे. हा IPO 400 कोटी रुपयांचा 'बुक-बिल्ड' इश्यू असून, यामध्ये 'फ्रेश इश्यू' आणि 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) या दोन्ही बाबींचा समावेश आहे.